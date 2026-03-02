Κόσμος

Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, η «αόρατη» σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ

Σε αντίθεση με πολλές γνωστές πολιτικές οικογένειες σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικογένεια του Αλί Χαμενεΐ είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική
FILE - In this photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks in a ceremony to mark the Shiite holiday of Eid al-Ghadir, in Tehran, Iran, Tuesday, June 25, 2024. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File)
Ο Αλί Χαμενεΐ / AP

Ανακοινώθηκε σήμερα ο θάνατος της Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, συζύγου του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ πέθανε λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό της, σύμφωνα με αναφορές από το Ιράν. Ο Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν για δεκαετίες, εξοντώθηκε στην αρχή της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026).

Δείτε ΕΔΩ LIVE όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το Ισραήλ, στις αρχικές επιθέσεις σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.

Η Μανσούρε γεννήθηκε το 1947 στην πόλη Μάσαντ και μεγάλωσε σε θρησκευόμενη οικογένεια εμπόρων. Ο πατέρας της ήταν ο Μοχάμεντ Εσμαΐλ Χοτζάστε Μπαγκερζάντε, γνωτός επιχειρηματίας στη Μάσαντ.

Ήταν επίσης αδελφή του Χασάν Χοτζάστε Μπαγκερζάντε, πρώην αναπληρωτή διευθυντή του IRIB (Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας).

Γνώρισε για πρώτη φορά τον Αλί Χαμενεΐ σε μια ιδιωτική τελετή το 1964. Παντρεύτηκαν τον  1965. Το γαμήλιο κήρυγμα τους εκφωνήθηκε από τον Αγιατολάχ Μοχάμεντ Χάντι Μιλάνι.

Είχαν έξι παιδιά – τέσσερις γιους (Μουσταφά, Μοκτάμπα, Μασούντ και Μαϊσάμ) και δύο κόρες (Μπόσρα και Χόντα).

Η Μανσούρε σπάνια βρισκόταν στο προσκήνιο και διατηρούσε μια εξαιρετικά χαμηλή δημόσια παρουσία, εν αντιθέσει με άλλες συζύγους παγκοσμίων ηγετών.

Σε αντίθεση με πολλές γνωστές πολιτικές οικογένειες σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικογένεια του Αλί Χαμενεΐ είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
99
76
68
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Χέγκσεθ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν: «Θα πάμε όσο μακριά χρειαστεί»
Η επιχείρηση αυτή είναι μια «σαφής, καταστροφική, αποφασιστική αποστολή», για να «καταστρέψει την απειλή των πυραύλων, να καταστρέψει το ναυτικό, καμία πυρηνική δυνατότητα»
Πιτ Χέγκσεθ
Newsit logo
Newsit logo