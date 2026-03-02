Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, η «αόρατη» σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ

Ανακοινώθηκε σήμερα ο θάνατος της Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, συζύγου του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ πέθανε λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό της, σύμφωνα με αναφορές από το Ιράν. Ο Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν για δεκαετίες, εξοντώθηκε στην αρχή της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026).

Σύμφωνα με το Ισραήλ, στις αρχικές επιθέσεις σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.

Η Μανσούρε γεννήθηκε το 1947 στην πόλη Μάσαντ και μεγάλωσε σε θρησκευόμενη οικογένεια εμπόρων. Ο πατέρας της ήταν ο Μοχάμεντ Εσμαΐλ Χοτζάστε Μπαγκερζάντε, γνωτός επιχειρηματίας στη Μάσαντ.

Ήταν επίσης αδελφή του Χασάν Χοτζάστε Μπαγκερζάντε, πρώην αναπληρωτή διευθυντή του IRIB (Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας).

Γνώρισε για πρώτη φορά τον Αλί Χαμενεΐ σε μια ιδιωτική τελετή το 1964. Παντρεύτηκαν τον 1965. Το γαμήλιο κήρυγμα τους εκφωνήθηκε από τον Αγιατολάχ Μοχάμεντ Χάντι Μιλάνι.

Είχαν έξι παιδιά – τέσσερις γιους (Μουσταφά, Μοκτάμπα, Μασούντ και Μαϊσάμ) και δύο κόρες (Μπόσρα και Χόντα).

Η Μανσούρε σπάνια βρισκόταν στο προσκήνιο και διατηρούσε μια εξαιρετικά χαμηλή δημόσια παρουσία, εν αντιθέσει με άλλες συζύγους παγκοσμίων ηγετών.

Σε αντίθεση με πολλές γνωστές πολιτικές οικογένειες σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικογένεια του Αλί Χαμενεΐ είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική.