Μαρίν Λε Πεν: Από 13 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2026 θα εκδικαστεί η έφεσή της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία. Η δίκη της Μαρίν Λε Πεν σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των κοινοβουλευτικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Η δίκη, η έκβαση της οποίας θα καθορίσει το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λε Πεν, θα πραγματοποιηθεί λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, εκτός κι αν ο Μακρόν αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες για τη Γαλλία μετά την κρίσιμη συζήτηση επί της ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης Μπαϊρού που αναμένεται να ρίξει την κυβέρνηση.

Τον Μάρτιο 2025 το δικαστήριο του Παρισιού απαγόρευσε στη Μαρίν Λε Πεν να διεκδικήσει δημόσια αξιώματα για 5 χρόνια, σε μια απόφαση με άμεση ισχύ.

Ειδικότερα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Λεπέν, κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και το δικαστήριο του Παρισιού της ανακοίνωσε ότι για πέντε χρόνια δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, καθώς της επιβλήθηκε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ. Ως εκ τούτου, έχασε το δικαίωμα να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές το 2027.

Η Μαρίν Λε Πεν και 8 ευρωβουλευτές κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Παράλληλα ένοχοι για αποδοχή παράνομων αγαθών κρίθηκαν 12 βοηθοί των ευρωβουλευτών. Όλοι οι αιρετοί που εμπλέκονται στην υπόθεση καταδικάστηκαν σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.