Μαρκ Ρούτε: Η Ρωσία δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ

Μαρκ Ρούτε
Μαρκ Ρούτε / Reuters

Σκληρή απάντηση στη Ρωσία δίνει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τα όσα έχουν ακουστεί για βέτο της Μόσχας στην ένταξη του Κιέβου στην Συμμαχία.

«Η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», είπε ο Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξή του στην El País και στο γερμανικό δίκτυο RND και διέψευσε κατηγορηματικά κάθε ιδέα για οριστικό αποκλεισμό της Ουκρανίας.

Παράλληλα τόνισε πως η ιδρυτική Συνθήκη του ΝΑΤΟ «επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωατλαντικής περιοχής να ενταχθεί».

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν στον απόηχο του σχεδίου των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα και προέβλεπε ότι το ΝΑΤΟ θα δεσμευτεί πως «δεν θα δεχθεί ποτέ την Ουκρανία ως μέλος στο μέλλον».

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει μετατραπεί σε ένα σχέδιο 19 σημείων, το οποίο δεν έχει τόσο φιλορωσικά στοιχεία του και δεν απορρίπτει τελείως την ιδέα του αποκλεισμού της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε σε μια προσπάθεια να μην έρθει σε ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε και πάλι πως έχει θετικά αισθήματα για τον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μου αρέσει αυτός ο τύπος».

Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αρνηθεί μέχρι τώρα να απευθύνουν άμεση πρόσκληση ένταξης στην Ουκρανία, ωστόσο πέρσι συμφώνησαν σε μια ανακοίνωση που έλεγε πως η πορεία του Κιέβου προς τη Συμμαχία είναι «μη αναστρέψιμη».

Μια θέση που ο Μαρκ Ρούτε και πολλοί αξιωματούχοι την έχουν επαναλάβει πολλές φορές από τότε, παρά την αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναγνώρισε ότι αρκετοί «σύμμαχοι επί του παρόντος αντιτίθενται στην ένταξη της Ουκρανίας».

Για τρέχον ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε πως
αποτελεί «καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις», αλλά πρόσθεσε ότι κάθε πρόταση θα απαιτήσει μια «ξεχωριστή, παράλληλη συζήτηση» με το ΝΑΤΟ «για ορισμένα ζητήματα».

