Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είπε πως στηρίζει την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, όμως η Συμμαχία δεν πρόκειται να εμπλακεί.

Όπως τόνισε ο Μαρκ Ρούτε οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, περιορίζουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους, ωστόσο ξεκαθάρισε πως το ΝΑΤΟ δεν θα συμμετέχει σε αυτό τον πόλεμο.

«Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ εκεί, μαζί με το Ισραήλ, επειδή εξαλείφεται, μειώνεται η δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες, βαλλιστικούς πυραύλους», είπε ο Ρούτε μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση ARD από τις Βρυξέλλες.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε κάτι τέτοιο.

Μεμονωμένοι σύμμαχοι κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ», διαβεβαίωσε.