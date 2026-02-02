Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μασκ κατά Νόλαν: «Θα χάσει την ακεραιότητά του» αν έχει διαλέξει μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια»

Χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι αν η Λουπίτα Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί ο Μασκ
μασκ
Έλον Μασκ / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Την απογοήτευσή του με τον Κρίστοφερ Νόλαν, και την επιλογή του να χρησιμοποιήσει μία μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» στην «Οδύσσεια», εξέφρασε ο Έλον Μασκ, προκαλώντας και πάλι αντιδράσεις.

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο X την Κυριακή (1/2/2026) ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν «έχασε την ακεραιότητά του» με την επιλογή του να προσλάβει την Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια», ως Ελένη της Τροίας, ένας ρόλος που δεν έχει βέβαια ακόμα επιβεβαιωθεί.

Την Κυριακή το πρωί ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι αν η Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, καθώς περιέγραψε τον φανταστικό χαρακτήρα ως «ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και «το πρόσωπο που έστειλε χίλια πλοία», επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της».

Ο Mασκ σχολίασε αργότερα την ανάρτηση, λέγοντας: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Το Variety είχε μιλήσει για τη συνεργασία της Nιόνγκο και του Nόλαν τον Νοέμβριο του 2024, αλλά μόνο τον επόμενο Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι το έργο ήταν η «Οδύσσεια», χωρίς τον ρόλο της στην ταινία να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ματ Ντέιμον, Τον Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον, Τζόν Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφνταϊ, Έλιοτ Πέιτζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
92
90
78
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο με τον Τζέφρι Επστάιν να αποκαλεί τον εαυτό του «σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας» και να απαντάει αν είναι ο διάβολος
Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον
Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του
Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με τα σχόλια στα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών», «δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Επστάιν»
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον παρουσιαστή Τρέβορ Νόα μετά τα σχόλια του που τον συνέδεσαν με την υπόθεση Επστάιν και απείλησε να του κάνει μήνυση
τραμπ
Τουλάχιστον 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας στα αρχεία Επστάιν: «Μου γαργαλάς το μυαλό»
Οι αποκαλύψεις για την επί χρόνια επικοινωνία τους συμπίπτουν με την έναρξη της δίκης του γιου της, o οποίος κατηγορείται για βιασμό - «Ντροπιαστική η φιλία μας»
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας
Χιονοθύελλα σαρώνει τις ΗΠΑ: Πάγωσαν από το κρύο τα ιγκουάνα – Πάνω από 1.000 τα τροχαία, τρένο έπεσε πάνω σε φορτηγό
Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε πάνω στις γραμμές λόγω του χιονιού - Γέμισαν οι δρόμοι του Ορλάντο από τα παγωμένα ιγκουάνα - Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα
Χιόνια
Newsit logo
Newsit logo