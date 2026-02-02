Μασκ κατά Νόλαν: «Θα χάσει την ακεραιότητά του» αν έχει διαλέξει μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια»

Την απογοήτευσή του με τον Κρίστοφερ Νόλαν, και την επιλογή του να χρησιμοποιήσει μία μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» στην «Οδύσσεια», εξέφρασε ο Έλον Μασκ, προκαλώντας και πάλι αντιδράσεις.

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο X την Κυριακή (1/2/2026) ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν «έχασε την ακεραιότητά του» με την επιλογή του να προσλάβει την Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια», ως Ελένη της Τροίας, ένας ρόλος που δεν έχει βέβαια ακόμα επιβεβαιωθεί.

Την Κυριακή το πρωί ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι αν η Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, καθώς περιέγραψε τον φανταστικό χαρακτήρα ως «ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και «το πρόσωπο που έστειλε χίλια πλοία», επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της».

Ο Mασκ σχολίασε αργότερα την ανάρτηση, λέγοντας: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Το Variety είχε μιλήσει για τη συνεργασία της Nιόνγκο και του Nόλαν τον Νοέμβριο του 2024, αλλά μόνο τον επόμενο Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι το έργο ήταν η «Οδύσσεια», χωρίς τον ρόλο της στην ταινία να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ματ Ντέιμον, Τον Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον, Τζόν Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφνταϊ, Έλιοτ Πέιτζ.