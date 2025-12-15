Μαχητικά F-16 κατέρριψαν drone που προσέγγισε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας

Το υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία ανακοίνωσε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου πως κατέρριψε drone που πλησίασε τον εναέριο χώρο της από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία, το drone εντοπίστηκε και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα για λόγους ασφάλειας του εναέριου χώρου, δόθηκε εντολή σε μαχητικά F-16, τα οποία επιχειρούσαν υπό εθνικό και ΝΑΤΟϊκό έλεγχο, να τεθούν σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για drone που είχε τεθεί εκτός ελέγχου ωστόσο προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών.

Düşürülen İHA ile ilgili açıklama. pic.twitter.com/ePilFhPaTM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2025

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ιδιοκτησία του drone.