Μαχητικά F-16 κατέρριψαν drone που προσέγγισε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας

Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ιδιοκτησία του drone
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Heron
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Heron / REUTERS / Fabian Bimmer

Το υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία ανακοίνωσε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου πως κατέρριψε drone που πλησίασε τον εναέριο χώρο της από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία, το drone εντοπίστηκε και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Μάλιστα για λόγους ασφάλειας του εναέριου χώρου, δόθηκε εντολή σε μαχητικά F-16, τα οποία επιχειρούσαν υπό εθνικό και ΝΑΤΟϊκό έλεγχο, να τεθούν σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για drone που είχε τεθεί εκτός ελέγχου ωστόσο προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ιδιοκτησία του drone.

