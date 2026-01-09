Με «δεμένα τα χέρια» η Ευρώπη στις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η κρίση στο ΝΑΤΟ και ο φόβος για την Ουκρανία

Ως ανίσχυρη εμφανίζεται η Ευρώπη απέναντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί εξαγοράς της Γροιλανδίας με σκοπό να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Το ΝΑΤΟ βιώνει μεγάλη κρίση μιας και στην περίπτωση που κράτος – μέλος επιτεθεί σε άλλο μέλος του οργανισμού, τότε η ασφάλεια που υπάρχει από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καταρρέει.

Ειδικοί μιλούν στο CNN για τα «δεμένα» χέρια της Ευρώπης απέναντι στα ακραία σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Όπως αναφέρουν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πασχίζουν να κρατήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο με το μέρος τους, ώστε να τους βοηθήσει στην ενίσχυση της Ουκρανίας αλλά και στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Αυτό το ζήτημα είναι αρκετό ώστε να κάνει τους Ευρωπαίους να μείνουν διαλλακτικοί και να μην ωθήσουν στα άκρα τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «συζητά μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, καθιστώντας σαφές ότι δεν αποκλείεται η χρήση του αμερικανικού στρατού. Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, δήλωσε στο CNN: «Είμαστε υπερδύναμη και… θα συμπεριφερόμαστε ως υπερδύναμη».

Παρότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για στρατιωτική επέμβαση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την εξαγορά της Γροιλανδίας, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν σήμανε συναγερμό: «Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα σταματούν -συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και, συνεπώς, της ασφάλειας που έχει οικοδομηθεί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ωστόσο, κράτησαν τη σιωπή τους -τουλάχιστον δημόσια- για έναν και μόνο λόγο: Οι ΗΠΑ μπορεί να μην είναι πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Ευρώπης, αλλά προς το παρόν παραμένει αναγκαίος. Καθώς η Ευρώπη χρειάζεται την αμερικανική στρατιωτική και διπλωματική στήριξη για να αποτρέψει τη Ρωσία, οι ανανεωμένες απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία την έχουν φέρει στο αδιέξοδο το πω να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός Γροιλανδίας, αλλά ταυτόχρονα δεσμευμένες για την Ουκρανία.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο Παρίσι προς στηρίζει τη Δανία ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να απαντήσεις. Οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας δεν ήταν πρόθυμοι να επικρίνουν τις ΗΠΑ, φοβούμενοι μήπως θέσουν σε κίνδυνο την εμπλοκή της Ουάσιγκτον στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

Η Ευρώπη έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά για να κρατήσει τις ΗΠΑ «με το μέρος της». Οι ηγέτες της έχουν δεχθεί επιπλήξεις από τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στο Μόναχο, διαδικτυακές επιθέσεις από τον Έλον Μασκ και κατηγορίες στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ ότι «καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας» για να καταστείλουν τα «πατριωτικά» κόμματα που υποστηρίζει η Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε επίσης δασμό 15% στο εμπόριό της με τις ΗΠΑ.

«Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν σκληρά στην Αμερική,θέλουν να σταθούν όρθιοι και να καταγγείλουν όσα βλέπουν, αλλά απλώς δεν βρίσκονται σε θέση να το κάνουν, επειδή για πολύ καιρό έχουν αναθέσει την ασφάλειά τους στην Αμερική», είπε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στην Eurasia Group, στο CNN.

Όπως και πέρυσι, η προτεραιότητα των Ευρωπαίων για το 2026 παραμένει να κρατήσουν τις ΗΠΑ ενεργά εμπλεκόμενες στην Ουκρανία, είπε ο Ραχμάν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει άσκηση πίεσης στην Κοπεγχάγη «να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό» με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

«Στην ουσία, δεν νομίζω ότι έχουν επιλογή, γιατί η διαδικασία επανεξοπλισμού της Ευρώπης απαιτεί τρία έως πέντε χρόνια», πρόσθεσε.

Επειδή η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, η Ευρώπη χρηματοδοτεί την άμυνα της Ουκρανίας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Ωστόσο, καθώς ενισχύει τη δική της αμυντική βιομηχανική βάση, η Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις ΗΠΑ για τα όπλα που αγοράζει για την Ουκρανία.

Παρότι βραχυπρόθεσμα η Ευρώπη εξαρτάται από τις ΗΠΑ για στρατιωτικό εξοπλισμό, ο Ντάνιελ Φριντ, βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης, δήλωσε στο CNN ότι η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απ’ όσο πιστεύεται συνήθως.

«Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους οι Ευρωπαίοι αμυντικοί προμηθευτές είναι ανταγωνιστικοί έναντι των Αμερικανών. Δεν είμαστε οι μόνοι που κατασκευάζουμε μαχητικά αεροσκάφη», είπε ο Φριντ, ο οποίος διετέλεσε βοηθός υπουργός Εξωτερικών για την Ευρώπη επί προεδριών Τζορτζ Ου. Μπους και Μπαράκ Ομπάμα. «Οι Ευρωπαίοι μπορεί απλώς να αποφασίσουν ότι την αιχμή της τεχνολογίας στα drones δεν πρόκειται να τη μοιραστούν με τους Αμερικανούς αν συνεχίσουν έτσι».

Ορισμένοι στην Ευρώπη έχουν ζητήσει πιο δραστικές, άμεσες ενέργειες. Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, Γάλλος ευρωβουλευτής, κάλεσε την ΕΕ να δημιουργήσει μόνιμη στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι αυτό θα «έστελνε ισχυρό μήνυμα στον Τραμπ και θα αντέκρουε το αμερικανικό επιχείρημα ότι δεν είμαστε ικανοί να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Γροιλανδίας».

Ωστόσο, η Μάιντα Ρούγκε, ανώτερη αναλύτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, είπε ότι ο στόχος δεν πρέπει να είναι μια «στρατιωτική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ, αλλά η έγκαιρη και ορατή αύξηση του πολιτικού, οικονομικού και συμμαχικού κόστους μιας μονομερούς αμερικανικής ενέργειας, ώστε να πειστεί ο πρόεδρος Τραμπ να μην δράσει», προσθέτοντας ότι υπάρχουν «μη στρατιωτικοί τρόποι» για να επιτευχθεί αυτό.

«Πρόκειται για το να διασφαλιστεί ότι, αν ο Τραμπ επιλέξει να κλιμακώσει, θα πρέπει να παραμερίσει ανοιχτά τους Ευρωπαίους συμμάχους αντί να ενεργήσει σε πολιτικό κενό. Και κάτι τέτοιο θα αύξανε απότομα το εσωτερικό και πολιτικό κόστος για τον ίδιο», είπε η Ρούγκε στο CNN.

Παρότι η Ευρώπη ελπίζει ότι το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία μπορεί να ατονήσει, όπως συνέβη πέρυσι, αξιωματούχοι στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες φοβούνται ότι αυτή τη φορά τα πράγματα ίσως είναι διαφορετικά.

Ο Ραχμάν της Eurasia Group δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει αφέλεια, ούτε στο Βερολίνο, ούτε στο Παρίσι, ούτε στο Λονδίνο, για τη φύση του αμερικανικού καθεστώτος. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι αδύναμοι. Οι θηρευτές κυνηγούν τους αδύναμους, αυτό κάνει η κυβέρνηση Τραμπ. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι», συνέχισε.

«Μέχρι η Ευρώπη να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της, πρέπει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ», συνέχισε.