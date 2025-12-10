Με διαβατήριο το ιστορικό στα social media θα μπαίνουν οι τουρίστες από 42 χώρες στις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους και η Ελλάδα

«Γολγοθάς» θα είναι το ταξίδι στις ΗΠΑ για τουρίστες από 42 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καθώς θα πρέπει να προσκομίσουν το ιστορικό τους στα social media των τελευταίων πέντε χρόνων.

Σύμφωνα με το BBC αυτή η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA) και να δείξουν τι έχουν κάνει στα social media τα τελευταία πέντε χρόνο.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε γενικότερη ενίσχυση των συνόρων των ΗΠΑ, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια ως βασικό λόγο.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους πιθανούς επισκέπτες ή να βλάψει τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών το επόμενο έτος, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πρόταση δημοσιεύθηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Το BBC ζήτησε από το DHS να σχολιάσει την πρόταση.

Η πρόταση αναφέρει ότι «το στοιχείο δεδομένων θα απαιτεί από τους αιτούντες ESTA να παρέχουν τα στοιχεία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης των τελευταίων 5 ετών», χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτούνται.

Το υπάρχον ESTA απαιτεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων

Είναι προσβάσιμο σε πολίτες περίπου 40 χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας και τους επιτρέπει να επισκέπτονται τις ΗΠΑ πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα social media, το νέο έγγραφο προτείνει τη συλλογή των τηλεφωνικών αριθμών και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς τους.

Το κείμενο παραθέτει μια εκτελεστική εντολή του Τραμπ από τον Ιανουάριο, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι θα εξετάζει τους λογαριασμούς στα social media κατά τον έλεγχο των αλλοδαπών που υποβάλλουν αίτηση για φοιτητικές βίζες ή βίζες H1B για ειδικευμένους εργαζόμενους.

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα διενεργεί ελέγχους της «διαδικτυακής παρουσίας» των αιτούντων και των εξαρτώμενων μελών τους και ότι οι ρυθμίσεις απορρήτου σε όλα τα προφίλ των social media πρέπει να γίνουν «δημόσιες» ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτός ο έλεγχος.

Σε ανακοίνωση στο site της αμερικανικής πρεσβείας και του προξενείου στο Μεξικό αναφέρεται ότι ορισμένοι αιτούντες βίζα πρέπει να αναφέρουν όλα τα ονόματα χρήστη ή τα ψευδώνυμα που έχουν χρησιμοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Προειδοποιείται ότι η μη αναφορά οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τα social media μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη τόσο της τρέχουσας όσο και μελλοντικών αιτήσεων για βίζα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σχετικά με την πολιτική για τις φοιτητικές βίζες: «Οι Αμερικανοί πολίτες αναμένουν από την κυβέρνησή τους να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει τη χώρα μας ασφαλέστερη, και αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Τραμπ κάθε μέρα».

Η νέα πρόταση σχετικά με τη συλλογή δεδομένων ESTA για τουρίστες είναι ανοιχτή για δημόσια διαβούλευση για 60 ημέρες.