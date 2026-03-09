Με Google Maps η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με drone στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, λένε οι Times

Νέες πληροφορίες φαίνεται πως έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την επίθεση με drone που πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου της Κύπρου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων Google Maps.

Δεν είναι κρυφό ότι οργανώσεις και μη κρατικοί δρώντες, όπως η Χεζμπολάχ, που δεν έχουν τα μέσα συλλογής πληροφοριών μέσω δορυφόρων που έχουν συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν ανοιχτές πηγές πληροφόρησης, όπως το Google Maps, κάτι που φαίνεται ότι έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου.

Η κυπριακή πλευρά έχει δείξει την Χεζμπολάχ ως υπαίτια της επίθεσης με drones που πραγματοποιήθηκε πριν από μια εβδομάδα εναντίον της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, με την βρετανική εφημερίδα Times να υποστηρίζει πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που έπληξε υπόστεγο της βάσης, περιείχε ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δείχνουν δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου U‑2 σταθμευμένα έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε στην βάση το Ακρωτηρίου, με πηγή πληροφόρησης των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων να δηλώνει ότι η ακρίβεια του χτυπήματος προκαλεί ανησυχία, καθώς «έπληξαν αυτό ακριβώς που στόχευαν».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή που μίλησε στους Times, δεν φαίνεται να προηγήθηκε περίπλοκη επιχείρηση συλλογής πληροφοριών: «Πιθανότατα είχαν απλώς πρόσβαση στο Google Maps και ένα GPS».

Μετά από αίτημα κάποιας κυβέρνησης, η Google μπορεί να θολώνει ή να αφαιρεί λεπτομέρειες από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κάτι που ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν καταφέρει, με βάσεις τους στη Μέση Ανατολή να εμφανίζονται ήδη με χαμηλότερη ανάλυση ή με θολωμένα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας.

Ειδικοί αναλυτές απορούν γιατί κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί για το Ακρωτήρι, τη μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

«Το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο»

Ο Τζάστιν Κραμπ, επικεφαλής της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, τόνισε πως η παρουσία των αμερικανικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών τύπου U-2 στο Ακρωτήρι είναι «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό της Μεσογείου». Παρ’ όλα αυτά, οι εικόνες στο Google Maps «διευκόλυνε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε» την ακριβή στόχευση της βάσης.

Η χρήση του Google Maps για στρατιωτικούς σκοπούς δεν είναι νέα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ήδη από το 2004 στο Ιράκ, αντάρτες χρησιμοποιούσαν δορυφορικές εικόνες για να στοχεύουν βάσεις με όλμους.

Χθες Κυριακή (08.03.2026) αποκαλύφθηκε ότι το drone που χτύπησε το υπόστεγο της βάσης περιείχε σύστημα πλοήγησης Kometa-B ρωσικής κατασκευής. Τα εξαρτήματα έχουν σταλεί σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανάλυση, ενώ η ανακάλυψη ενισχύει τις ανησυχίες για αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Ρίτσαρντ Νάιτον, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση προήλθε από «φιλοϊρανική οργάνωση» στον Λίβανο. «Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας κάνει τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι διαθέτει προηγμένα συστήματα ραντάρ και επιτήρησης, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου τύπου Orcus για την εξουδετέρωση drones μέσω παρεμβολών. Την τελευταία εβδομάδα, μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon και «αόρατα» F‑35 απογειώθηκαν αρκετές φορές σε αποστολές περιπολίας και εναέριας επιτήρησης για την άμυνα της Κύπρου και των συμμάχων στην περιοχή.

Το drone, που κατάφερε να διαπεράσει τις άμυνες, πέταξε χαμηλά πάνω από τη θάλασσα τη νύχτα και ήταν πολύ μικρό για να εντοπιστεί εγκαίρως, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.