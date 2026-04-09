Κόσμος

Με συνοδεία περιπολικών SUV η μεταφορά KitKat στον Καναδά – «Παίρνουμε τη σοκολάτα πολύ σοβαρά εδώ»

Η ασυνήθιστη λεία και η κινηματογραφική ληστεία ήταν αρκετά ώστε η είδηση να γίνει viral και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα social media
KitKat
KitKat (Scott Eisen/AP Images for The KIT KAT Brand)

Μπορεί η εταιρεία KitKat να έχασε τόνους σοκολάτας όταν εκλάπη έμφορτο ένα από τα φορτηγά της, αλλά η εταιρεία έχει φροντίσει να χρησιμοποιήσει στο έπακρο επικοινωνιακά τη ληστεία. 

Υπενθυμίζεται πως η Kit Kat, της Nestlé, ανακοίνωσε ότι ένα από τα φορτηγά με 413.793 σοκολάτες KitKat περιορισμένης έκδοσης Formula 1 κλάπηκε ενώ μετέφερε σοκολάτες από εργοστάσιο στην κεντρική Ιταλία προς την Πολωνία. Το φορτίο όπως και το φορτηγό παραμένουν άφαντα.

Εκμεταλλευόμενη την είδηση η KitKat Καναδά έβαλε ένα από τα φορτηγά της να περιφέρεται στους δρόμους του Τορόντο συνοδεία αστυνομίας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KITKAT Canada (@kitkatcanada)

Το κόκκινο φορτηγό διανομής κινήθηκε στους δρόμους του Τορόντο υπό τη συνοδεία μαύρων SUV.

Η εταιρεία δημοσίευσε σχετικά βίντεο στο Instagram με τη φράση: «Παίρνουμε τη σοκολάτα πολύ σοβαρά εδώ».

Η εταιρεία επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δημιουργικό τρόπο, δημοσιεύοντας σατιρικές ανακοινώσεις, μια συμβολική αγγελία για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας και έναν διαδικτυακό «Stolen KitKat Tracker».

Η ασυνήθιστη λεία και η κινηματογραφική ληστεία ήταν αρκετά ώστε η είδηση να γίνει viral και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα social media. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ισραήλ: Νεκρός ο γραμματέας και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη Χεζμπολάχ που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει την είδηση θανάτου του Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στενού συνεργάτη και ανιψιού του Ναΐμ Κασέμ
Λίβανος
Ανανεώθηκε πριν 15 λεπτά
5
Newsit logo
Newsit logo