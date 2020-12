Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη για την αποβολή (vid)

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψή ότι επέβαλε το καλοκαίρι, έκανε η Μέγκαν Μαρκλ. Το βράδυ της Κυριακής (13/12) η Δούκισσα του Σάσεξ σε ένα βίντεο για το CNNi μίλησε για τους αφανείς ήρωες της πανδημίας του κορoνοϊού.

Καθισμένη σε ένα παγκάκι στον κήπο της πολυτελούς βίλας που διατηρούν με τον πρίγκιπα Χάρι στην Καλιφόρνια, μίλησε για τους εργάτες και τους εθελοντές που δουλεύουν για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη κατά την πανδημία. Αν και ο Δούκας του Σάσεξ δεν ήταν μαζί της ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε ανανεωμένη και ευδιάθετη, μιλώντας για τα κοινωνικά θέματα που την απασχολούν. «Είδαμε κοινωνίες να στέκονται όρθιες και να λαμβάνουν δράση» είπε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψή ότι επέβαλε το καλοκαίρι. Η Δούκισσα του Σάσεξ στην εμφάνισή της για το CNNi φορούσε ένα μπεζ pussybow πουκάμισο, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε μια χαμηλή ponytail. Επέλεξε χρυσά σκουλαρίκια του brand Zoraida και ένα βραχιόλι, ενώ το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο με έντονο κραγιόν.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx