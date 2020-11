Μεξικό: Αντιδράσεις για αστυνομικά πυρά σε διαδήλωση φεμινιστριών στο Κανκούν (pics, vids)

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει διάφορα βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (09/11) κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στο Κανκούν. Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέτρεψαν τις μεξικανικές αρχές να διενεργήσουν έρευνα για τη χρήση πυροβόλων όπλων από την αστυνομία για να απωθηθούν φεμινίστριες που διαδήλωναν εξαιτίας της πρόσφατης δολοφονίας μιας 20χρονης κοπέλας.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο τον social media δείχνει μια ομάδα γυναικών που προσπαθεί να ρίξει ένα διαχωριστικό από κοντραπλακέ στην είσοδο κτιρίου γραφείων όταν ακούγονται πυρά από ημιαυτόματο όπλο που τις αναγκάζει να σκορπίσουν και να ψάξουν κάλυψη. Δημοσιογράφος που κάλυπτε τη διαδήλωση επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως εκτυλίχθηκαν σκηνές όπως αυτές που καταγράφονται στα πλάνα.

VIDEO: The Cancun police disperse with shots into the air a demonstration held in front of City Hall to protest violence against women pic.twitter.com/mRl1IvUtX9