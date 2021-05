Ξεκίνησε σήμερα στο Μεξικό η αναζήτηση των υπευθύνων για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας όταν κατέρρευσε πάνω σε δρόμο μια υπέργεια γραμμή του μετρό της πρωτεύουσας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος από τις 4 ως τις 6 Μαΐου.

Τα βλέμματα μετά το σοκαρστικό δυστύχημα στρέφονται κυρίως σε αυτόν που ήταν δήμαρχος της πόλης του Μεξικού τον Οκτώβριο του 2012 όταν εγκαινιάστηκε αυτή η γραμμή του μετρό, δηλαδή τον νυν υπουργό Εξωτερικών της χώρας και πιθανό υποψήφιο για την προεδρία, τον Μαρσέλ Εμπράρδ.

Στο σημείο της τραγωδίας αυτόπτες μάρτυρες εξαπέλυσαν πυρά εναντίον του Εμπράρδ. “Ας έρθει εδώ για να δει τι μας κληροδότησε. Αυτός ευθύνεται”, ούρλιαζε μια γυναίκα μπροστά στις κάμερες κατηγορώντας τον υπουργό Εξωτερικών του Μεξικού για διαφθορά.

Το πρωί μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μεξικανός πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δεσμεύθηκε να διεξαχθεί “έρευνα σε βάθος, χωρίς διακρίσεις για να αναζητηθεί η αλήθεια (…) μέσω της οποίας θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι”.

Ο Εμπράρδ, που ήταν παρών στη συνέντευξη Τύπου, έκανε λόγο για μια “θλιβερή ημέρα για όλους”. “Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρχών”, πρόσθεσε.

Η εισαγγελία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι η έρευνα που διεξάγεται –και την οποία έχει αναλάβει η ίδια μαζί με την ομοσπονδιακή εισαγγελία και τη στήριξη διεθνών, ανεξάρτητων ειδικών– θα αφορά τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και της πρόκλησης υλικών ζημιών.

