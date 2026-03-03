Κόσμος

Μεξικό: Χρυσό φέρετρο και έντονη στρατιωτική παρουσία στην κηδεία του «Ελ Μέντσο»

Οι ανησυχίες των αρχών για την ασφάλεια γύρω από την τοποθεσία ταφής δεν ήταν τυχαίες καθώς ο θάνατός του προκάλεσε αντίποινα από το καρτέλ σε πολλές πολιτείες
A funeral worker opens the door of a car carrying the remains of who authorities identified as the late Jalisco New Generation Cartel leader Nemesio Oseguera, alias "El Mencho," at Recinto de Paz cemetery in Guadalajara, Mexico, Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Refugio Ruiz)
H κηδεία του «Ελ Μέντσο» / AP

Μέσα σε ένα λαμπερό χρυσό φέρετρο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον χώρο της κηδείας, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ο διαβόητος ηγέτης του Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG) στο Μεξικό, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η κηδεία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (02.03.2026) στο Ζαποπάν, ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό. Δεκάδες άνθρωποι συνόδευσαν τη νεκρική πομπή, ενώ μια μπάντα έπαιζε τοπική μεξικανική μουσική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Independent, από την Κυριακή υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από ένα γραφείο τελετών, όπου έφταναν μεγάλα στεφάνια λουλουδιών χωρίς όνομα. Ορισμένα περιλάμβαναν έναν κόκορα φτιαγμένο από λουλούδια, καθώς ο Οσεγκέρα Θερβάντες αποκαλούνταν μερικές φορές «Ο Κύριος των Κοκόρων».

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων συνεχίζουν να βρίσκονται οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που προκλήθηκε μετά τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών.

Mexican National Guards patrol outside Recinto de Paz cemetery in Guadalajara, Mexico, Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Refugio Ruiz)
Ο μεξικανικός στρατός στην κηδεία του «Ελ Μέντσο» / AP

Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον Οσεγκέρα Θερβάντες πριν από μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Το πιστοποιητικό διευκρίνιζε ότι ο «Ελ Μέντσο» έφερε τραύματα από σφαίρες στο στήθος, την κοιλιά και τα πόδια. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Πόλη του Μεξικού, όπου διενεργήθηκε αυτοψία πριν παραδοθεί στην οικογένειά του το Σάββατο (28.02.2026), ανακοίνωσε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Το έγγραφο δεν ανέφερε πού θα γινόταν η ταφή.

Οι ανησυχίες των αρχών για την ασφάλεια γύρω από την τοποθεσία ταφής δεν ήταν τυχαίες. Ο φόνος του Οσεγκέρα Θερβάντες προκάλεσε αντίποινα από το καρτέλ σε πολλές πολιτείες. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διάστημα μεταξύ της στρατιωτικής επιχείρησης και της βίας που ακολούθησε.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλείας συνεχίζονται εναντίον άλλων υψηλόβαθμων μελών του καρτέλ.

