Κόσμος

Μελόνι: Θέλω ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα την φέρει

«Θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Τζόρτζια Μελόνι
Τζόρτζια Μελόνι / REUTERS / Remo Casilli / File Photo

Πρόταση για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία ζητά ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χωρίς να την ενδιαφέρει ποιας πλευράς η πρόταση θα περάσει.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο προσχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, διότι πολλά σημεία του μπορούμε να τα συμμεριστούμε ενώ, και για λόγους χρόνου συμφέρει να επικεντρωθούμε στην πρόταση που ήδη υπάρχει και στα κομβικά ζητήματα”, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της συνόδου G 20 στην Νότια Αφρική».

«Το ποιος έγραψε το ειρηνευτικό σχέδιο με ενδιαφέρει λιγότερο, με ενδιαφέρει σε ποιό σχέδιο θα φτάσουμε. Πολλά θέματα που εντάσσονται σχέδιο αυτό, όμως, αφορούν την Ευρώπη, ένα κομμάτι του σχεδίου αυτού χρειάζεται την Ευρώπη για να εφαρμοστεί.

Αυτό σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφάλειας, την ανοικοδόμηση, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μας αφορά και που οι άλλοι έχουν ανάγκη να διαπραγματευθούν με εμάς», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος, να συμβεί σύντομα και θεωρώ ότι η μπλόφα αυτή πρέπει να εξακριβωθεί. Ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει μια σοβαρή πρόταση, να τεθεί στο τραπέζι και να δούμε ποιος συμφωνεί και ποιός όχι.

Είμαι βέβαιη ότι με μια σοβαρή και λογική πρόταση ή Ευρώπη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δηλώσουν παρούσες. Ελπίζουμε να το κάνει και η Ρωσία, αλλά μπορεί και να είναι απούσα», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
204
104
88
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μάρκο Ρούμπιο: «Πολύ μεγάλη πρόοδος για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – Έχουμε ένα θεμελιώδες κείμενο»
Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Μάρκο Ρούμπιο όμως τόνισε ότι χρειάζεται χρόνος για τις διαπραγματεύσεις και πρέπει να επιλυθούν κάποια μικρά ζητήματα
Ο Μάρκο Ρούμπιο στη Γενεύη 8
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια εντός της ΕΕ – Το σχέδιο θέλει αλλαγές
Παράλληλα ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση των ΗΠΑ να προστεθούν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την ΕΕ για την ανοικοδόμηση στην Ουκρανία
Φρίντριχ Μερτς
Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια: Η καρδιά χτυπούσε για 8 ώρες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από την Αθήνα στο Τορίνο
Το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή
χειρουργείο 6
Newsit logo
Newsit logo