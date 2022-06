Συναγερμός σήμανε στο Σμίθσμπουργκ του Μέριλαντ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εργοστάσιο του δυτικού Μέριλαντ.

Το γραφείο του σερίφη κάνει λόγο για «πολλά θύματα», υπογραμμίζοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης «δεν αποτελεί πλέον απειλή για την κοινότητα». Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και νοσηλεύεται, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Όπως μεταδίδει το Fox News, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες.

#BREAKINGNEWS: Authorities are responding to a mass shooting with multiple victims in Smithsburg, Maryland. pic.twitter.com/rMVMjHVeK6