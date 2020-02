View this post on Instagram

Zur Stärkung in die Kantine: Während der Verhandlungen zum EU-Haushalt in Brüssel isst Kanzlerin Merkel gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs António Costa (Portugal), Sophie Wilmès (Belgien), Emmanuel Macron (Frankreich), Xavier Bettel (Luxemburg), Pedro Sánchez (Spanien), Giuseppe Conte (Italien) und Kyriakos Mitsotakis (Griechenland). — Strengthening during the negotiations on the EU budget in Brussels: Chancellor Merkel at a working lunch in the canteen with Portuguese Prime Minister @antoniocostapm, Belgian Prime Minister @sophiewilmes, French President @emmanuelmacron, Luxembourg Prime Minister @xavier.bettel, Spanish Prime Minister @sanchezcastejon, Italian Prime Minister @giuseppeconte_ufficiale and Greek Prime Minister @kyriakos_. . . . #Bundeskanzlerin #Merkel #Brüssel #Brussles #EU #Europa #Budget