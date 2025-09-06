Μέρκιουρι Ψιλάκης: Ποιος ήταν ο ομογενής που κατασπαράχτηκε από καρχαρία στην Αυστραλία – Επιχειρηματίας, δεινός surfer, πατέρας και αγαπητός στην κοινότητα

Το πάθος του ήταν ο απέραντος ωκεανός, να χαράσσει με τη σανίδα του υδάτινες διαδρομές – εκεί όπου παραμόνευε ο κίνδυνος το πρωί του Σαββάτου (06.09.2025), όταν ένας τεράστιος καρχαρίας έκοψε βίαια το νήμα της ζωής του σε μια ειδυλλιακή, κατά τα άλλα, παραλία της Αυστραλίας.

Η είδηση του τραγικού θανάτου του προκάλεσε σοκ – τον κατασπάραξε καρχαρίας στην παραλία Long Reef στο Σίδνεϊ Αυστραλίας, ένας αρκετά δημοφιλής τόπος για surfing μιας και προσφέρει αρκετά αξιόπιστες συνθήκες για το σπορ- με τις τελευταίες δραματικές στιγμές ενώ έδινε άνιση μάχη με το θαλάσσιο κοίτος, να καταγράφονται σε ένα σοκαριστικό βίντεο.

Το θύμα αναγνωρίστηκε αργότερα – ήταν ο 57χρονος Μέρκιουρι Ψιλάκης (Mercury Psilakis), όνομα που παρέπεμψε σε έλληνα ομογενή.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Η συμφορά πάγωσε την ομογένεια αλλά και ολόκληρη της χώρα, που συχνά πυκνά έμπειροι surfurs βρίσκουν αδόκητο θάνατο από επιθέσεις καρχαριών. Λάτρης της θάλασσας- δεν είναι τυχαίο που η οικογένεια του 57χρονου έλκει την καταγωγή της από τον μικροσκοπικό παράδεισο της Σύμης– ο άτυχος άνδρας μαγεύτηκε πολύ γρήγορα από το ιδιαίτερο αυτό σπορ και μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, δάμαζαν τα κύματα με αξιοθαύμαστη άνεση.

Οι δυο άνδρες, δεν έμειναν μόνο στο «κυνήγι» του τέλειου κύματος- ο άτυχος Μέρκιουρι μαζί με το alter ego του, τον αδελφό του Μάικ είχαν επιχείρηση με αντικείμενο το surfing.

Ο 57χρονος, σύμφωνα με ιστοσελίδες της ομογένειας ήταν ιδαίτερα αγαπητός στην ελληνική «οικογένεια» της ομογένειας, ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα των Northern Beaches για την πώληση εξωτικών φυτών, με τα social media να είναι γεμάτα με φωτογραφίες του να πουλάει σπάνια και ασυνήθιστα φυτά σε ομάδες του Facebook. Ήταν μάλιστα γνωστός και ως plant-man.

Παθιασμένος surfer, αγαπημένος πατέρας και σύζυγος. Ο Μέρκιουρι Ψιλάκης, θα ζει στη μνήμη πια της ανήλικης μοναχοκόρης του και της συζύγου του Μαρίας..

Τα μίντια της Αυστραλίας, υπογραμμίζουν και τη χρονική συγκυρία της τραγωδίας: συνέβη λίγες ώρες πριν τη Γιορτή του Πατέρα.