Μερτς και Μακρόν συζήτησαν για τους τρόπους δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής

Αδιαμφισβήτητα, οι ευρωατλαντικές σχέσεις περνούν κρίση λόγω της στάσης του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική «ομπρέλα» προστασίας και αποτροπής στην Ευρώπη, με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Εμανουέλ Μακρόν να συζητούν τις ευρωπαϊκές πυρηνικές ικανότητες ειδικά στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν είχαν στόχο να εξεταστούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες μιας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης τόνισε σήμερα (16.02.2026) ότι οι συνομιλίες των δύο ηγετών βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, διευκρινίζοντας πως δεν αποσκοπούν στην υποβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ.

«Ο στόχος των συνομιλιών είναι να εξερευνηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής.. Οι συνομιλίες είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, κατά την διάρκεια καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου.

«Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση της προστατευτικής ασπίδας των ΗΠΑ, αλλά μάλλον για τη συμπλήρωση και την ενίσχυσή της… Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πυρηνική αποτροπή του NATO. Αυτό ισχύει τώρα και θέλουμε να παραμείνει έτσι και στο μέλλον», πρόσθεσε.