Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές της Τουρκίας τα πρώτα πλάνα από τη στιγμή που το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis αναχωρεί από την Αττάλεια προς τη Μεσόγειο, μετά και την σημερινή NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες στην περιοχή του Καστελόριζου.

Η τουρκική ιστοσελίδα “Yeni Safak” έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα που -όπως υποστηρίζει- δείχνουν τον πλου του Oruc Reis προς την Μεσόγειο. Όπως αναφέρει, ο απόλους έγινε “μετά την αποκαλούμενη συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος”.

“Το γιγαντιαίο πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, μεταξύ 10 και 23 Αυγούστου”, προσθέτει η Yeni Safak.

Η NAVTEX, που έχει ισχύ μέχρι τις 23 Αυγούστου, αφορά την ίδια θαλάσσια περιοχή με την ναυτική αναγγελία της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο και περιλαμβάνει τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως του Καστελόριζου, του συμπλέγματος της Μέγιστης και της Στρογγυλής.

Δείτε τα πρώτα πλάνα

NEW — Turkey releases Oruç Reis seismic ship footage near self-declared Greek, Egyptian maritime border in the East Med pic.twitter.com/Edf2zi7AZe