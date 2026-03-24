Μέση Ανατολή: 3.268 νεκροί στο Ιράν και 1.039 στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους από την ημέρα που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.

Τις μεγαλύτερες απώλειες μετρά το Ιράν και ακολουθεί ο Λίβανος με 1039 νεκρούς μεταξύ των οποίων και 100 παιδιά.

Ακολουθούν οι νεότεροι απολογισμοί νεκρών που έχουν ανακοινωθεί, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από το Reuters:

Ιράν

Η μκο HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι 3.268 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Η ίδια πηγή επεσήμανε ότι 1.443 εξ αυτών ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της προέρχονται από αναφορές επί του πεδίου, τοπικές επαφές, ιατρικές πηγές και πηγές από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δίκτυα κοινωνίας των πολιτών, πηγές ανοικτού κώδικα (open source) και επίσημες ανακοινώσεις.

Ο τελευταίος απολογισμός που έχει αναφερθεί από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είναι 1.270 άνθρωποι.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαεΐντ δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι τουλάχιστον 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ο λόγος για τη διαφορά στον αριθμό αυτό δεν είναι σαφής.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τους τουλάχιστον 104 ναυτικούς που, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου.

Λίβανος

Τουλάχιστον 1.039 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι λιβανικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 100 εξ αυτών ήταν παιδιά.

Ιράκ

Τουλάχιστον 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Ένας αλλοδαπός, μέλος πληρώματος, σκοτώθηκε σε επίθεση σε τάνκερ κοντά σε ιρακινό λιμάνι, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια λιμένων.

Ισραήλ

Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο όχημά του στις 22 Μαρτίου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το Ισραήλ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι δικές του δυνάμεις άνοιξαν πυρ και τα πυρά του πυροβολικού του εκτοξεύθηκαν υπό λάθος γωνία, σκοτώνοντας έναν αγρότη κοντά στα λιβανικά σύνορα. Το θύμα είναι ο πρώτος Ισραηλινός πολίτης που χάνει τη ζωή τους στη συνοριακή σύγκρουση που μαίνεται παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Δυτική Όχθη

Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη.

Ηνωμένες Πολιτείες

Συνολικά 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Ο θάνατος των έξι εξ αυτών επιβεβαιώθηκε όταν αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, ενώ επτά άλλοι σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Κατάρ

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 22 Μαρτίου σε συντριβή ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ ύστερα από τεχνική βλάβη στη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες.

Εξ αυτών τέσσερις ήταν Καταριανοί στρατιώτες και τρεις Τούρκοι -ο ένας μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας Aselsan.

Κουβέιτ

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει έξι θανάτους, συμπεριλαμβανόμενων δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, δύο αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιωτών.

Συρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

Ομάν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, στις 13 Μαρτίου σε πλήγμα με drone σε βιομηχανική ζώνη στην επαρχία Σόχαρ, στις πρώτες απώλειες εντός της χώρας, η οποία φιλοξενούσε τις συνομιλίες μέσω μεσολαβητών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ένας άνθρωπος είχε σκοτωθεί νωρίτερα όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά της Μασκάτ.

Σαουδική Αραβία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

Μπαχρέιν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Γαλλία

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ, όπου παρείχαν αντιτρομοκρατική εκπαίδευση.