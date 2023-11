Μια αποκάλυψη που προκάλεσε σοκ έκανε η έγκυρη εφημερίδα του Ισραήλ Haaretz, καθώς έβγαλε στο φως έκθεση που αναφέρει ότι ελικόπτερο του στρατού (IDF) χτύπησε ανθρώπους στο αιματοβαμμένο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 στην προσπάθειά του να σκοτώσει τους τρομοκράτες της Χαμάς, που είχαν επιτεθεί στο σημείο μετά την εισβολή τους στο ισραηλινό έδαφος, κάτι που ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Haaretz τόνιζε ότι έκθεση των υπηρεσιών ασφαλείας του κράτους της Μέσης Ανατολής, που βασίστηκε σε έρευνα που είχε κάνει η ισραηλινή αστυνομία για το μακελειό στο μουσικό φεστιβάλ, αποκαλύπτει ότι ελικόπτερο του στρατού έσπευσε στο σημείο για να εξουδετερώσει τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Μάλιστα η έρευνα της αστυνομίας περιλάμβανε και καταθέσεις μελών της Χαμάς που είχαν συλληφθεί στο σημείο και μετείχαν στην ομάδα των τρομοκρατών που προκάλεσε αιματοκύλισμα στο μουσικό φεστιβάλ.

Το ελικόπτερο του στρατού του Ισραήλ άνοιξε πυρ για να σκοτώσει τους τρομοκράτες της Χαμάς, που είχαν αρχίσει να σπέρνουν τον τρόμο και τον θάνατο στο μουσικό φεστιβάλ που γινόταν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Haaretz ανέφερε ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον των ενόπλων τρομοκρατών, αλλά μέσα στο γενικό χάος τραυμάτισε και αρκετούς συμμετέχοντες στο μουσικό φεστιβάλ.

Η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth δημοσίευσε επίσης ρεπορτάζ που ανέφερε ότι έγινε επιχείρηση ελικοπτέρων της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας μετά την επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

