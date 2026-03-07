Μέση Ανατολή: Ισραηλινοί κομάντο μπήκαν με αλεξίπτωτα στον Λίβανο, σφοδρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου δεν έχουν τέλος με τους IDF να στέλνουν μάλιστα και κομάντο με αλεξίπτωτα.

Ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε μία επιχείρηση με κομάντο που έπεσαν με αλεξίπτωτα από αεροσκάφος στις ανατολικές περιοχές του Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφεραν κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών αυτών, αλλά και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στη συγκεκριμένη περιοχή σκοτώθηκαν περισσότεροι από 12 άνθρωποι.

Ο Λίβανος βυθίστηκε πιο βαθιά στην πολεμική κρίση της τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ που έχει την υποστήριξη του Ιράν εκτόξευσε ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε όλο το μήκος του νοτίου Λιβάνου, στα ανατολικά, αλλά και κοντά στην πρωτεύουσα Βηρυτό.

Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με κομάντο με αλεξίπτωτα κοντά στην περιοχή Ναμπί Σιθ που βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι, αλλά και μαχητές της Χεζμπολάχ πυροβόλησαν κατά των Ισραηλινών στρατιωτών, καθώς αυτοί ήταν στο έδαφος του Λιβάνου.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποχώρησαν με ελικόπτερα, την ώρα που σφοδροί βομβαρδισμοί έπλητταν την Ναμπί Σιθ και τις γειτονικές πόλεις του Λιβάνου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στην περιοχή Ναμπί Σιθ κατά το τελευταίο 24ωρο. Ένας εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου δήλωσε στο Reuters ότι στον αριθμό αυτό των νεκρών συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς την Παρασκευή, όπως επίσης και στους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται ότι θ’ αυξηθεί.

Δύο πηγές ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι τρεις στρατιώτες είναι μεταξύ των νεκρών.

Από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 200 άνθρωποι στο Λίβανο, ενώ οι διαταγές εκκένωσης περιοχών έχουν εκτοπίσει περίπου 300.000 ανθρώπους. Μόλις το 1/3 από αυτούς φιλοξενούνται σε καταφύγια της κυβέρνησης.