Μέση Ανατολή: Κρουαζιερόπλοια με Έλληνες επιβάτες και πληρώματα εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο

Εκατοντάδες πλοία εκ των οποίων και κρουαζιερόπλοια γεμάτα με τουρίστες, βρίσκονται στο Περσικό Κόλπο. Μεταξύ των επιβατών και των πληρωμάτων υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι περιμένουν με αγωνία να απομακρυνθούν από την περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των πολεμικών αντιπαραθέσεων, από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν συντονισμένη επίθεση κατά του Ιράν με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις.

Στην περιοχή της Ντόχα (στο Κατάρ) βρίσκονται δυο κρουαζιερόπλοια με το ένα από αυτά να έχει Έλληνα πλοίαρχο, ο οποίος μιλάει στο newsit.gr για τα όσα επικρατούν στην περιοχή. «Βρισκόμαστε στη Ντόχα. Η εταιρεία έχει δύο κρουαζιερόπλοια εδώ. Το ένα είναι το Celestyal Journey, όπου βρίσκομαι εγώ, και μπροστά μου βρίσκεται και το γερμανικό της TUI, το Mein Schiff 5. Έχω 1.098 επιβάτες και 541 άτομα πλήρωμα, διαφόρων εθνικοτήτων, συνολικά 36 διαφορετικών εθνικοτήτων» αναφέρει ο Νικήτας Ρήγας πλοίαρχος του Celestyal Journey που αγωνία για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο.

Δεκάδες είναι και οι Έλληνες επιβάτες στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στη ασφαλή επιστροφή τους. Αναλυτικότερα, στο Celestyal Journey που βρίσκεται στο λιμάνι της Ντόχα, επιβαίνουν 16 Έλληνες και 27 Κυπρίους, ενώ στο πλήρωμα περιλαμβάνονται 36 Έλληνες.

Το δεύτερο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας, Celestyal Discovery βρίσκεται στο Ντουμπάι. Μαζί του ταξιδεύουν 16 Έλληνες επιβάτες, ενώ το πλήρωμά του περιλαμβάνει 39 Έλληνες.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η μέριμνά μας είναι να φύγουν οι επιβάτες, αν γίνεται μέσω των πρεσβειών τους, με κάποιο μέσο, είτε με C-130 είτε με αεροπορική πτήση. Βέβαια, αυτό είναι ευθύνη των πρεσβειών, όχι δική μας. Από τη στιγμή που βγαίνουν από το πλοίο, παύει να είναι ευθύνη μας», τονίζει πλοίαρχος.

Ο Νεκτάριος Ρήγας μεταξύ άλλων λέει ότι υπάρχει επάρκεια αγαθών για πλήρωμα και επιβάτες και υπογραμμίζει ότι το πλοίο δεν μπορεί να φύγει από το σημείο.

«Έχουμε προμήθειες για μία εβδομάδα για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα, αλλά μπορούμε να προμηθευτούμε και απ’ έξω. Μας διαβεβαίωσαν από το Κατάρ ότι υπάρχουν πλωτά -θαλάσσια- ξενοδοχεία που είναι γεμάτα με τρόφιμα και μπορούν να μας ενισχύσουν αν χρειαστεί. Το πλοίο προς το παρόν δεν μπορεί να φύγει από τον Περσικό Κόλπο. Υπάρχει αναγγελία από το Ιράν που λέει ότι δεν περνούν τα πλοία από εδώ γιατί κινδυνεύουν να χτυπηθούν. Ήδη έχουν χτυπηθεί 3 καράβια».

Σε ό,τι αφορά την ελληνική ναυτιλιακή παρουσία στην περιοχή, έγινε γνωστό ότι 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ ακόμη 5 κινούνται εκτός αυτού. Παράλληλα, στην ευρύτερη ζώνη δραστηριοποιούνται περίπου 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων που φέρουν ξένη σημαία.

Στα 10 πλοία ελληνικής σημαίας, επιβαίνουν συνολικά 85 Έλληνες ναυτικοί. Όπως επισημάνθηκε, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και υπάρχει διαρκής επικοινωνία μαζί τους, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου παραμένει σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα.