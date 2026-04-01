Τραμπ: Σκέφτομαι σοβαρά να αποσύρω τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ – Το Ιράν απειλεί την Βουλγαρία να μην ανοίξει τα αεροδρόμιά της για τα αεροπλάνα των ΗΠΑ

Το Ιράν και πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής μοιάζουν να εκμεταλλεύονται τις πολεμικές συνθήκες στην περιοχή προκειμένου να περιορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσουν την κρατική καταστολή, προειδοποίησε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Παρακολουθούμε μια ισχυρή 'ασφάλιση' του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή, με σοβαρούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις στους πολίτες που ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ.

«Σε ολόκληρη την περιοχή και σε σχέση με τη σύγκρουση, το γραφείο μου λαμβάνει ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με αυθαίρετες κρατήσεις και άλλες μορφές κρατικής καταστολής», υπογράμμισε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, που είπε ότι φοβάται μήπως «αόριστα προσχήματα για την ασφάλεια που συνδέονται με τη σύγκρουση αυτή χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω καταστολή».

Στο Ιράν, ο Ύπατος Αρμοστής εκτιμά πως 2.345 άνθρωποι έχουν συλληφθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος για κατηγορίες που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια όπως η τρομοκρατία, η πολιτική διαφωνία, η φερόμενη ως κατασκοπεία ή η «συνεργασία με τον εχθρό».

«Οκτώ εκτελέσεις έχουν ήδη καταγραφεί, εκ των οποίων τρεις συνδέονται με τις διαδηλώσεις» του Ιανουαρίου, και «δεκάδες άλλοι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί --ανάμεσά τους παιδιά-- απειλούνται με την ίδια τύχη», προσθέτει. «Όλες οι εκτελέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», επέμεινε ο Τουρκ.

Στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 200 Παλαιστινίων από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου, κυρίως για δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ως υπόπτων για «εξύμνηση του εχθρού», συνεχίζει ο Ύπατος Αρμοστής, καθώς σύμφωνα με τον ίδιον οι ισραηλινές δυνάμεις «ενέτειναν τις επιδρομές τους εναντίον των παλαιστινιακών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη».

Εξάλλου, ο Τουρκ εξέφρασε λύπη για «τις προσπάθειες να περιοριστεί η ελευθερία του Τύπου» στο Ισραήλ όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, «όπως οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές λογοκρισίας και οι απειλές της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών ότι θα ανακαλέσει τις άδειες για μετάδοση ρεπορτάζ που θεωρούνται επικριτικά προς τον πόλεμο».

Στο Μπαχρέιν, ο ακτιβιστής Μοχάμεντ Αλμοσάουι πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση την περασμένη εβδομάδα έπειτα από τη διατύπωση «σοβαρών ισχυρισμών για βασανιστήρια» και οι αρχές ανακοίνωσαν πολλές άλλες συλλήψεις, περιλαμβανομένων ξένων υπηκόων, «επειδή τράβηξαν βίντεο ή μοιράστηκαν περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γιατί δήθεν εξέφρασαν τη συμπάθειά τους για τον εχθρό», ανέφερε ακόμη ο Ύπατος Αρμοστής. Στις περιπτώσεις κατασκοπείας, η εισαγγελία του Μπαχρέιν ζήτησε τη θανατική ποινή, διευκρινίζει.

Στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές ανακοίνωσαν την κράτηση 313 και 109 ανθρώπων αντίστοιχα, κυρίως επειδή τράβηξαν βίντεο ή μοιράστηκαν πληροφορίες.

Η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει επίσης ότι στο Κουβέιτ, ένα νέο διάταγμα προβλέπει φυλάκιση και βαριά πρόστιμα για τη μετάδοση περιεχομένων που έχουν στόχο «να πλήξουν το κύρος του στρατού» κυρίως.

Και στην Ιορδανία, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι που άσκησαν κριτική στην εξουσία συνελήφθησαν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, μεταξύ των οποίων τρία μέλη του ιορδανικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Αν περιορισμοί που έχουν στόχο την ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης γίνονται δεκτοί με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, τα κράτη θα πρέπει πάντα να καταδεικνύουν ότι αυτοί παραμένουν αυστηρώς απαραίτητοι, αναλογικοί και περιορισμένοι στον χρόνο και στην εμβέλειά τους», προειδοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία.

«Οι συλληφθέντες έχουν δικαίωμα σε δικηγόρο, τακτική διαδικασία και σε δίκαιη δίκη (...). Οι άνθρωποι που συνελήφθησαν αυθαίρετα θα πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», είπε ο Τουρκ.