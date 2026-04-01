Τραμπ: Σκέφτομαι σοβαρά να αποσύρω τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ – Το Ιράν απειλεί την Βουλγαρία να μην ανοίξει τα αεροδρόμιά της για τα αεροπλάνα των ΗΠΑ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για 33η μέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να τελειώσει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες», ενώ για πρώτη φορά ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η Τεχεράνη θέλει τον τερματισμό της σύγκρουσης με εγγυήσεις. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη, ενώ επίθεση με drones του Ιράν έπληξε το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ προκαλώντας πυρκαγιές σε δεξαμενές καυσίμων και ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε κοντά στο Κατάρ. Δείτε όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.
Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν ζήτησε κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Sky News δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα, την Τεχεράνη.
Εκρήξεις σημειώθηκαν την Τετάρτη στη Δαμασκό και σε γύρω περιοχές της Συρία, σύμφωνα με τη μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης al Ekhbariyah.
Όπως αναφέρθηκε, οι εκρήξεις αποδίδονται πιθανότατα στην αναχαίτιση πυραύλων από την ισραηλινή αεράμυνα, οι οποίοι φέρεται να είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έντασης που επικρατεί στην περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.
Η Wall Street άνοιξε με θετικό πρόσημο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της προηγούμενης συνεδρίασης, κατά την οποία καταγράφηκε η ισχυρότερη ημερήσια άνοδος των τελευταίων μηνών. Το κλίμα ενισχύθηκε από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 54,6 μονάδων (0,12%), διαμορφούμενος στις 46.396,12 μονάδες.
Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 28 μονάδες (0,43%) στις 6.556,56 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη, με άνοδο 152,2 μονάδων (0,70%), φτάνοντας τις 21.742,795 μονάδες.
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν σήμερα πως το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ θα παραμείνει κλειστό στους «εχθρούς» της χώρας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν εξετάζει την εφαρμογή μιας εκεχειρίας παρά μόνο εάν ο πορθμός ανοίξει ξανά.
«Η κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ τελεί (…) πλήρως υπό τον έλεγχο των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών και αυτός ο πορθμός δεν θα ανοίξει στους εχθρούς αυτού του έθνους παρά τη γελοία στάση του Αμερικανού προέδρου», προειδοποίησαν σε ένα δελτίο Τύπου που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Ένα μέλος μιας φιλοϊρανικής οργάνωσης που πιστεύεται ότι συνδέεται με την απαγωγή μιας Αμερικανίδας δημοσιογράφου στο Ιράκ έχει συλληφθεί, επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υψηλόβαθμος Ιρακινός αξιωματούχος.
Την Τρίτη, την ημέρα της απαγωγής, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντίλαν Τζόνσον αποκάλυψε ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο που συνδέεται με την πολιτοφυλακή Καταέμπ Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με έναν Ιρακινό αξιωματούχο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο συλληφθείς είχε επάνω του μια ταυτότητα που επιβεβαιώνει τη σχέση του με την 45η Ταξιαρχία των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, η οποία συνδέεται με αυτήν τη φιλοϊρανική οργάνωση
Οργανώσεις για την ασφάλεια των δημοσιογράφων ανέφεραν ότι η απαχθείσα δημοσιογράφος είναι η Σέλι Κίτλεσον που συνεργάζεται με τον εξειδικευμένο σε θέματα Μέσης Ανατολής ιστότοπο al-Monitor. Ούτε η Βαγδάτη, ούτε η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν το όνομά της.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ, η απαγωγή έγινε στη Βαγδάτη. Ακολούθησε καταδίωξη ενός οχήματος και η σύλληψη ενός υπόπτου.
Το Ιράν και πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής μοιάζουν να εκμεταλλεύονται τις πολεμικές συνθήκες στην περιοχή προκειμένου να περιορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσουν την κρατική καταστολή, προειδοποίησε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
«Παρακολουθούμε μια ισχυρή 'ασφάλιση' του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή, με σοβαρούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις στους πολίτες που ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ.
«Σε ολόκληρη την περιοχή και σε σχέση με τη σύγκρουση, το γραφείο μου λαμβάνει ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με αυθαίρετες κρατήσεις και άλλες μορφές κρατικής καταστολής», υπογράμμισε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, που είπε ότι φοβάται μήπως «αόριστα προσχήματα για την ασφάλεια που συνδέονται με τη σύγκρουση αυτή χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω καταστολή».
Στο Ιράν, ο Ύπατος Αρμοστής εκτιμά πως 2.345 άνθρωποι έχουν συλληφθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος για κατηγορίες που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια όπως η τρομοκρατία, η πολιτική διαφωνία, η φερόμενη ως κατασκοπεία ή η «συνεργασία με τον εχθρό».
«Οκτώ εκτελέσεις έχουν ήδη καταγραφεί, εκ των οποίων τρεις συνδέονται με τις διαδηλώσεις» του Ιανουαρίου, και «δεκάδες άλλοι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί --ανάμεσά τους παιδιά-- απειλούνται με την ίδια τύχη», προσθέτει. «Όλες οι εκτελέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», επέμεινε ο Τουρκ.
Στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 200 Παλαιστινίων από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου, κυρίως για δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ως υπόπτων για «εξύμνηση του εχθρού», συνεχίζει ο Ύπατος Αρμοστής, καθώς σύμφωνα με τον ίδιον οι ισραηλινές δυνάμεις «ενέτειναν τις επιδρομές τους εναντίον των παλαιστινιακών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη».
Εξάλλου, ο Τουρκ εξέφρασε λύπη για «τις προσπάθειες να περιοριστεί η ελευθερία του Τύπου» στο Ισραήλ όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, «όπως οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές λογοκρισίας και οι απειλές της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών ότι θα ανακαλέσει τις άδειες για μετάδοση ρεπορτάζ που θεωρούνται επικριτικά προς τον πόλεμο».
Στο Μπαχρέιν, ο ακτιβιστής Μοχάμεντ Αλμοσάουι πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση την περασμένη εβδομάδα έπειτα από τη διατύπωση «σοβαρών ισχυρισμών για βασανιστήρια» και οι αρχές ανακοίνωσαν πολλές άλλες συλλήψεις, περιλαμβανομένων ξένων υπηκόων, «επειδή τράβηξαν βίντεο ή μοιράστηκαν περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γιατί δήθεν εξέφρασαν τη συμπάθειά τους για τον εχθρό», ανέφερε ακόμη ο Ύπατος Αρμοστής. Στις περιπτώσεις κατασκοπείας, η εισαγγελία του Μπαχρέιν ζήτησε τη θανατική ποινή, διευκρινίζει.
Στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές ανακοίνωσαν την κράτηση 313 και 109 ανθρώπων αντίστοιχα, κυρίως επειδή τράβηξαν βίντεο ή μοιράστηκαν πληροφορίες.
Η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει επίσης ότι στο Κουβέιτ, ένα νέο διάταγμα προβλέπει φυλάκιση και βαριά πρόστιμα για τη μετάδοση περιεχομένων που έχουν στόχο «να πλήξουν το κύρος του στρατού» κυρίως.
Και στην Ιορδανία, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι που άσκησαν κριτική στην εξουσία συνελήφθησαν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, μεταξύ των οποίων τρία μέλη του ιορδανικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
«Αν περιορισμοί που έχουν στόχο την ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης γίνονται δεκτοί με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, τα κράτη θα πρέπει πάντα να καταδεικνύουν ότι αυτοί παραμένουν αυστηρώς απαραίτητοι, αναλογικοί και περιορισμένοι στον χρόνο και στην εμβέλειά τους», προειδοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία.
«Οι συλληφθέντες έχουν δικαίωμα σε δικηγόρο, τακτική διαδικασία και σε δίκαιη δίκη (...). Οι άνθρωποι που συνελήφθησαν αυθαίρετα θα πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», είπε ο Τουρκ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, ισχυριζόμενοι ότι ήταν ισραηλινής ιδιοκτησίας.
«Ένα πετρελαιοφόρο που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς (...), με την εμπορική ονομασία Aqua 1, στην κεντρική περιοχή του Κόλπου, στοχεύθηκε με ακρίβεια (...) και φλέγεται», τόνισαν οι Φρουροί ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.
Το Κατάρ δήλωσε νωρίτερα ότι το δεξαμενόπλοιο ανήκει στην Qatar Energy και επλήγη στα χωρικά του ύδατα από πύραλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το ναυτικό του Ισραήλ σκότωσε τον Χατζ Γιουσέφ Ισμαήλ Χασέμ, τον διοικητή του νότιου μετώπου της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, σε ανακοίνωσή του στο X.
Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργότερα σήμερα τον θάνατό του με ανακοίνωσή της, αποκαλώντας τον «φάρο της Ισλαμικής Αντίστασης».
Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης και η στρατιωτική τεχνογνωσία αποδίδουν αποτελέσματα στην Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται ήδη με τη Σαουδική Αραβία , τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Ιορδανία και βρίσκεται επίσης σε επαφές με το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ιράκ.
Κυβερνητική ομάδα είχε επίσης συνομιλίες για πιθανή συνεργασία με την Τουρκία και αρκετές άλλες χώρες, είπε ο ίδιος.
Η Επιτροπή πρότεινε αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) για να ενισχύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς άνθρακα. Κεντρικό μέτρο είναι η τροποποίηση του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (MSR), ώστε να σταματήσει η ακύρωση πλεονάζοντων δικαιωμάτων και να χρησιμοποιούνται ως «απόθεμα» για την εξισορρόπηση της αγοράς.
Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση της απόφασης για το Αποθεματικό Σταθερότητας της Αγοράς, ενισχύοντας το εργαλείο που διασφαλίζει μια σταθερή και εύρυθμη αγορά άνθρακα.
Στο ισχύον σύστημα, όλα τα δικαιώματα εκπομπών που υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια στο αποθεματικό ακυρώνονται.
Η προτεινόμενη τροποποίηση θα σταματήσει τον μηχανισμό ακύρωσης, επιτρέποντας τη διατήρηση αυτών των δικαιωμάτων ως «μαξιλάρι» που μπορεί να στηρίξει τη σταθερότητα της αγοράς.
Ωστόσο όπως τονίζει η Επιτροπή, «το ETS χρειάζεται εκσυγχρονισμό και μεγαλύτερη ευελιξία» επισημαίνοντας πως «χάρη στο ETS, οι εγχώριες εκπομπές στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 39%, ενώ η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 71% μεταξύ 1990 και 2024».
Το ΝΑΤΟ είναι μία στρατιωτική συμμαχία που εγγυάται την ασφάλεια της ευρωατλαντικής ζώνης και δεν είναι σχεδιασμένη για να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στο Στενό του Χορμούζ οι οποίες θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Αμυνας της Γαλλίας Αλίς Ρυφό.
«Επιτρέψετε μου να σας υπενθυμίσω τι είναι το ΝΑΤΟ. Είναι μία στρατιωτική συμμαχία που ασχολείται με την ασφάλεια της ευρωατλαντικής περιοχής. Δεν είναι σχεδιασμένη για να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στα Στενά του Χορμούζ, πράγμα που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Αλίς Ρυφό κατά την διάρκεια των εργασιών του Forum Guerres et Paix στο Παρίσι (Διάσκεψη Πόλεμοι και Ειρήνη).
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι σκέφτεται σοβαρά να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, αφού οι νατοϊκοί σύμμαχοι δεν τον βοήθησαν στον πόλεμό του κατά του Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξή του στην Daily Telegraph.
Την επομένη της επιστροφής της από τον Λίβανο, η Αλίς Ρυφό δήλωσε ότι οι γαλλικές ειρηνευτικές δυνάμεις είναι στόχος «απολύτως απαράδεκτου εκφοβισμού».
«Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας προς τους Ινδονήσιους. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους στρατιώτες μας, που έχουν γίνει στόχος απαράδεκτου εκφοβισμού», είπε.
Διπλωματικές πηγές δήλωσαν ότι τρία περιστατικά σημειώθηκαν στις 28 Μαρτίου ανάμεσα στις γαλλικές δυνάμεις και τον ισραηλινό στρατό.
Τρεις ινδονήσιοι κυανόκρανοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στον νότιο Λίβανο.
Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν τον περασμένο μήνα τη Βουλγαρία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βουλγαρικά αεροδρόμια για αεροπλάνα που συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών.
Νωρίτερα σήμερα, ο Στάνισλαβ Μπαλαμπάνοφ, βουλευτής του κόμματος «Υπάρχουν Τέτοιοι Άνθρωποι», επέδειξε νότα με ημερομηνία 18 Μαρτίου, στην οποία η ιρανική κυβέρνηση διαμαρτυρόταν για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Βασίλ Λέβσκι της Βουλγαρίας.
Στη νότα, η Ισλαμική Δημοκρατία δηλώνει ότι «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Αργότερα σήμερα, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μαρίν Ράικοφ επιβεβαίωσε την νότα που έστειλε το Ιράν και δήλωσε: «Η Βουλγαρία δεν βρίσκεται σε πόλεμο».
«Δεν ανεφοδιάζονται μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», τόνισε σε δημοσιογράφους. «Διατηρούμε άθικτες τις διπλωματικές σχέσεις με την ιρανική πλευρά», συμπλήρωσε.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο πολιτικό αεροδρόμιο Βασίλ Λέβσκι της Σόφιας και οι αρχές δήλωσαν ότι αυτό ήταν μέρος της προωθημένης ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, κάτι που επιβεβαίωσε ο Ράικοφ σήμερα.
«Η Βουλή μας δεν έχει εγκρίνει αποφάσεις για την υποστήριξη σχετικών στρατιωτικών ενεργειών στην περιοχή των Στενών του Χορμούζ», συνέχισε.
Ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας ανησυχία για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, έχουν αντιδράσει στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και αρνήθηκε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε βάσεις, η Ιταλία δεν έδωσε άδεια για να χρησιμοποιηθεί η νατοϊκή βάση Σιγκονέλα για επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και η Γαλλία απαγόρευσε να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ.
Χιλιάδες κόσμος βγήκε στους δρόμους της Τεχεράνης, για την κηδεία για τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Alireza Tangsiri, ο οποίος σκοτώθηκε σε επιθέσεις, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν.
Ο Ρωσικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές σήμερα από αεροπορικές επιδρομές που δεν προκάλεσαν θύματα, ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Ιράν.
«Την 1η Απριλίου, δύο αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν κοντά στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Τεχεράνη. Το κυρίως κτίριο, καταλύματα και πολλά τεχνικά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Δεν υπήρξαν θύματα», έγραψε η πρεσβεία με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Χ.
Η διπλωματική αποστολή δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες στο Χ που δείχνουν μια μερικώς κατεστραμμένη οροφή, θραύσματα στο έδαφος και σπασμένα παράθυρα.
«Το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία που ασχολείται με την ασφάλεια της περιοχής του Ευρωατλαντικού. Δεν έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Αλίς Ρουφό κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Παρίσι.
Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα «Daily Telegraph» είχε δηλώσει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τις ΗΠΑ από το NATO, μετά την αποτυχία των συμμάχων να στηρίξουν τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να αντέξει τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ για τουλάχιστον 6 μήνες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Σε συνέντευξη στο Al Jazeera, ο Αραγτσί υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να λαμβάνει υπόψη χρονοδιαγράμματα που θέτουν οι αντίπαλοί του, τονίζοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει τον πόλεμο για όσο χρειαστεί και προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις της παραμένουν ικανές να διατηρήσουν παρατεταμένες επιχειρήσεις.
Διέψευσε για ακόμη μία φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως η Τεχεράνη δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και ξεκαθάρισε πως τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται εντός των υδάτων Ιράν – Ομάν, όχι σε διεθνή ύδατα, και επομένως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και των δύο χωρών.
Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σε μερική κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου νότια του Τελ Αβίβ μετά από πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης θα είναι διπλάσιες τον Απρίλιο από ό,τι τον Μάρτιο, με τις επιπτώσεις να γίνονται σύντομα αισθητές στην Ευρώπη, λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.
Μέχρι στιγμής, ο πόλεμος έχει προκαλέσει απώλεια περίπου 12 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως σε πετρέλαιο, ενώ παράλληλα έχει καταστρέψει περίπου 40 βασικά περιφερειακά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε ο Birol σε podcast με τον Nicolai Tangen, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας.
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη αεροπορικών καυσίμων και ντίζελ. Το βλέπουμε αυτό στην Ασία, αλλά σύντομα, νομίζω, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα έρθει στην Ευρώπη».
Ο στρατός του Μπαχρέιν αναφέρει ότι η αεράμυνά του έχει καταρρίψει 186 πυραύλους και 419 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός προέτρεψε το κοινό να μείνει μακριά από κατεστραμμένες τοποθεσίες και «ύποπτα αντικείμενα» και να αποφεύγει τη λήψη φωτογραφιών από σημεία με συντρίμμια.
Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας, αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του βρίσκεται σε απευθείας επαφή με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.
Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην εξέλιξη της κατάστασης στο Ιράν και επιδιώκουν την αντιμετώπιση των παρόντων προβλημάτων και την εξέταση κοινών προβληματισμών για την περιοχή στην οποία έχουν συμφέροντα και οι δύο χώρες.
-Ο Τραμπ εκτιμά πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες.
-Χτυπήθηκε από ιρανικά βλήματα δεξαμενόπλοιο στο Κατάρ.
-Οι Χούθι της Υεμένης εξαπάτησαν νέα επίθεση κατά του Ισραήλ.
-Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων με βόμβες διασποράς στο κεντρικό Ισραήλ - Πάνω από 25 οι τραυματίες.
-Επιθέσεις, εκρήξεις και τραυματίες στο Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα.
-Οι IDF λένε πως εξουδετέρωσαν κορυφαίο στέλεχος της Δύναμης των Κουντών στον Λίβανο.
-Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Τραμπ
Στο Κατάρ μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε αυτές τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις στο Ισφαχάν, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το 10χρονο αγόρι και το 11χρονο κορίτσι που τραυματίστηκαν στο Μπνέι Μπρακ βρίσκονται τώρα σε κρίσιμη κατάσταση.
Τα δημοσιεύματα επικαλούνταν νοσοκομειακές πηγές.
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ.
Εντείνονται οι επιθέσεις από τα εδάφη της Υεμένης καθώς οι Χούθι έχουν αναλάβει πλέον ενεργό ρόλο κατά του μετώπου ΗΠΑ - Ισραήλ.
Σε πλήρη εξέλιξη το νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν.
Η αεράμυνα του Ισραήλ προσπαθεί να αναχαιτίσει τους εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες ώρες.
Το υπουργείο ανέφερε ότι κατέρριψε συνολικά τέσσερα drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχίμ Αζίζι, έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ γράφοντας στο Χ: «Τα Στενά του Ορμούζ σίγουρα θα ανοίξουν ξανά, αλλά όχι για εσάς. Θα είναι ανοιχτό για όσους συμμορφωθούν με τους νέους νόμους του Ιράν».
Ο Αζίζι δήλωσε ότι «τα 47 χρόνια φιλοξενίας τελείωσαν για πάντα», αναφερόμενος στην περίοδο από την Επανάσταση του Ιράν το 1979.
Ο Αζίζι πρόσθεσε: «Ο Τραμπ πέτυχε επιτέλους το όνειρό του για «αλλαγή καθεστώτος» - αλλά στο θαλάσσιο καθεστώς της περιοχής!»
Ένας υπήκοος Μπαγκλαντές σκοτώθηκε από πτώση θραυσμάτων μετά από αναχαίτιση drone στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.
«Τα θραύσματα που έπεσαν από την αναχαίτιση ενός drone... είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου υπηκοότητας Μπαγκλαντές», δημοσιεύει το WAM στο X, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη στη Φουτζέιρα, η οποία βρίσκεται κοντά στο Στενό του Ορμούζ.
Τουλάχιστον 14 άτομα τραυματίστηκαν από την βόμβα διασποράς που εκτόξευσε σήμερα το Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ.
11χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ενώ έχουν σημειωθεί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και δρόμους.
Εντοπίστηκε εχθρικό drone στον εναέριο χώρο του Ισραήλ λίγη ώρα αφού θραύσματα πυραύλων έπληξαν δρόμο στο Τελ Αβίβ.
Συνεργεία σπεύδουν στα σημεία όπου ήχησαν σειρήνες, μετά την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.
Αναφέρει πως έπληξε ιρανικό εργοστάσιο παραγωγής χημικών ουσιών.
Η αεροπορική εταιρεία Emirates, με έδρα το Ντουμπάι, αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι δεν επιτρέπεται στους Ιρανούς υπηκόους να μπουν ή να βγουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Η ιστοσελίδα μιας άλλης αεροπορικής εταιρείας, της Flydubai, αναφέρει ότι οι Ιρανοί υπήκοοι που κατέχουν «Χρυσή Βίζα» των ΗΑΕ εξαιρούνται και τους επιτρέπεται να εισέρχονται και να διέρχονται από τη χώρα.
Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις πως τα ΗΑΕ έχουν ξεκινήσει να πιέζουν την οικονομία του Ιράν, ακυρώνοντας βίζες Ιρανών.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το έδαφος της Υεμένης εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, καθώς οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν τις τελευταίες μέρες επιθέσεις, αφού έκαναν την είσοδό τους στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη κινούμενου προς το ισραηλινό έδαφος, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αναχαιτίσουν την απειλή», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram, προτού προχωρήσουν στη λήξη του συναγερμού δεκαπέντε λεπτά αργότερα.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη «ανώτερο διοικητή» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, και «υψηλόβαθμο τρομοκράτη» στη Βηρυτό.
«Πριν από λίγο, σε δυο χωριστά πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολά και άλλον υψηλόβαθμο τρομοκράτη», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και δεν ξεκαθαρίζει αν ο δεύτερος στόχος ανήκε στο λιβανικό σιιτικό κίνημα ή όχι.
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα, ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.
«Αύριο το βράδυ στις 9» (σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), «ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος για να δώσει νέες σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το Ιράν», ανέφερε η κ. Λέβιτ.
Eπιδρομή drones αποδιδόμενη στο Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του μικρού εμιράτου, το KUNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
«Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ υπέστη επίθεση με drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που το υποστηρίζουν», ανέφερε ο Αμπντουλά αλ Ράτζι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως τα drones «στοχοποίησαν (...) δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά», πάντως δεν υπήρξαν θύματα.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούστηκε σειρά ισχυρών εκρήξεων στο βόρειο, στο ανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της πρωτεύουσας Τεχεράνης.
Εκρήξεις καταγράφτηκαν «σε βόρειες, ανατολικές και κεντρικές συνοικίες» της πρωτεύουσας του Ιράν, σημείωσε το IRIB, το δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης, αναφερόμενο σε νέες αμερικανοϊσραηλινές «επιθέσεις».
«Άγνωστο βλήμα» χτύπησε δεξαμενόπλοιο στον θαλάσσιο χώρο περίπου 17 ναυτικά μίλια (περίπου 30 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη αναφορά του πλοιάρχου.
«Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το κύτος πάνω από την ίσαλο γραμμή», ανέφερε η υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως το πλήρωμα είναι ασφαλές και ότι δεν διαπιστώθηκε ρύπανση του περιβάλλοντος.
