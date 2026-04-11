Μέση Ανατολή: Τα Στενά του Ορμούζ το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν – Τι ζητά η Τεχεράνη

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης της διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ για την λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν αποδεικνύονται δύσκολοι διαπραγματευτές και όλα δείχνουν πως δεν θα είναι τόσο εύκολο να καταλήξουν, τουλάχιστον άμεσα, σε ειρηνευτική λύση για την Μέση Ανατολή, καθώς το μεγάλο πρόβλημα παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν για το μέλλον του ελέγχου και της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ παραμένουν σε αδιέξοδο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά το καθεστώς διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.

Το Ιράν επιμένει ότι πρέπει να διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των Στενών και να έχει τη δυνατότητα επιβολής διοδίων στα διερχόμενα εμπορικά και πετρελαιοφόρα πλοία.

Η θέση αυτή θεωρείται για την Τεχεράνη κρίσιμη, καθώς συνδέεται τόσο με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας όσο και με οικονομικά έσοδα σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων.

Από την πλευρά τους, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για κάποιο είδος «κοινού ελέγχου» ή διεθνούς εποπτείας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τέτοιες επιλογές, ακόμη και μετά από επαφές υψηλού επιπέδου που φέρεται να περιλάμβαναν συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Οι διαπραγματεύσεις, όπως αναφέρεται, δεν έχουν διακοπεί πλήρως, αλλά συνεχίζονται σε πιο χαμηλό επίπεδο με δείπνα εργασίας και τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος ή σύγκλιση στις θέσεις.

Al Jazzeera: Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, η ιρανική συμμετοχή στις συνομιλίες συνδέεται άμεσα με την προοπτική αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ.

Το αίτημα αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα του ιρανικού σχεδίου δέκα σημείων που έχει παρουσιαστεί ως πλαίσιο για πιθανή εκεχειρία και εξομάλυνση της κρίσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι έχει συμφωνήσει σε οποιαδήποτε τέτοια αποδέσμευση.

Συνολικά, το τοπίο των διαπραγματεύσεων παραμένει ρευστό, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις επαφές, αλλά να διατηρούν βαθιές διαφωνίες τόσο για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ όσο και για τα οικονομικά ανταλλάγματα που ζητά η Τεχεράνη.

«Οι δυο γύροι συνομιλιών ολοκληρώθηκαν»

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απόψε ότι είναι «σε εξέλιξη» οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε, σε λακωνική δήλωσή του, ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ολοκληρώθηκαν δύο γύροι συνομιλιών και αναμένεται να διεξαχθεί ένας τρίτος, αργότερα απόψε ή αύριο Κυριακή.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το θέμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει ένα από τα βασικά σημεία «σοβαρής διαφωνίας».

Οι συνομιλίες συνεχίζονται, πρόσθεσε, παρά τις υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν εμμένει στη διατήρηση των «στρατιωτικών κεκτημένων» του.

Τραμπ: Δεν έχω ιδέα αν θα είναι θετικές οι συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Μεγάλο Σάββατο ότι δεν γνωρίζει αν οι συνομιλίες με το Ιράν θα έχουν επιτυχία, σημειώνοντας ότι σύντομα θα φανεί αν η Τεχεράνη ενεργεί με καλή πίστη.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NewsNation, ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν γνώση για τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και ότι ο αμερικανικός στρατός μεταφέρει εξοπλισμό με στόχο την απομάκρυνσή τους.

«Ξεκινήσαμε επιχείρηση εκκαθάρισης ιρανικών ναρκοπεδίων στα Στενά του Ορμούζ»

Η διοίκηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης εκκαθάρισης ναρκοπεδίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Δύο αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Frank E. Peterson και το USS Michael Murphy, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχείρησαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής για να διασφαλιστεί ότι η περιοχή είναι πλήρως απαλλαγμένη από θαλάσσιες νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η CENTCOM.

Έπειτα, ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ πρόσθεσε: «Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου περάσματος και σύντομα θα μοιραστούμε αυτήν την ασφαλή διαδρομή με τη διεθνή ναυτιλία για να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου».

Τέλος, ο ίδιος αναφέρει ότι πρόσθετες αμερικανικές δυνάμεις, «συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drones, θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ από νάρκες τις επόμενες ημέρες».