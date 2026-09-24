Meta: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε τα νέα VR γυαλιά, βάρους 100 γραμμαρίων που κοστίζουν 1.300 δολάρια

Το νέο μοντέλο των «έξυπνων γυαλιών» παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης (23.09.2026) ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανάμεσα στα πολλά άλλα προϊόντα της Meta, που παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριό της, με τον διευθύνων σύμβουλος της να δηλώνει ξεκάθαρα ότι η νέα στρατηγική της εταιρείας του θα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI, αλλά και στη χρήση τους από εκατομμύρια ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και πλέον η εταιρεία περνά στο επόμενο στάδιο: την ενσωμάτωσή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα χρησιμοποιούνται ευρέως.

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Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, η Meta παρουσίασε τρεις νέους τύπους «έξυπνων» γυαλιών με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και νέες δυνατότητες για το Muse, τον AI βοηθό που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή του App Store.

Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας αξίας 1.300 δολαρίων

Η Meta επιχειρεί να κάνει το επόμενο βήμα στην εικονική πραγματικότητα με τα νέα Meta VR γυαλιά, μια συσκευή που αποτελεί εξέλιξη της σειράς Quest VR headset της εταιρείας, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στην αγορά. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ογκώδη headset εικονικής πραγματικότητας, τα νέα γυαλιά έχουν σχεδιαστεί με στόχο να μοιάζουν περισσότερο με ένα κανονικό ζευγάρι μεγάλων γυαλιών. Με βάρος μόλις 100 γραμμάρια και κατασκευή από κράμα μαγνησίου, η Meta υποστηρίζει ότι προσφέρει μια πολύ πιο άνετη εμπειρία χρήσης.

Ο χρήστης κοιτάζει μέσα από ειδικούς φακούς σε μια οθόνη microOLED 5K, η οποία προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και ανάλυση 37 pixel ανά μοίρα. Η ποιότητα της εικόνας επιτρέπει ακόμη και την καθαρή ανάγνωση κειμένου, φέρνοντας τη συσκευή σε άμεση σύγκριση με τα κορυφαία γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Apple, τα Vision Pro.

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Meta has just unveiled their new VR glasses.



• Price: $1,299

• Available Spring 2027

• Weight: 100 grams, about the weight of a deck of cards

• Glasses contain the displays and sensors, while a separate puck houses the processor, battery and storage.

• 5K display with… pic.twitter.com/ASb8u5rFWB — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 24, 2026

Τα γυαλιά διαθέτουν επίσης κάμερες στο μπροστινό μέρος, οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει το περιβάλλον γύρω του και να χρησιμοποιεί εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, συνδυάζοντας τον ψηφιακό κόσμο με την πραγματική ζωή.

Μία από τις βασικές αλλαγές στη σχεδίαση αφορά την κατανομή του βάρους. Τα γυαλιά συνδέονται μέσω καλωδίου με μια μικρή εξωτερική συσκευή βάρους περίπου 300 γραμμαρίων, η οποία περιλαμβάνει την υπολογιστική ισχύ και την μπαταρία διάρκειας έως και τριών ωρών. Με αυτόν τον τρόπο, η Meta απομακρύνει σημαντικό βάρος από το κεφάλι του χρήστη, υποστηρίζοντας ότι τα νέα γυαλιά είναι περίπου πέντε φορές ελαφρύτερα από τα Quest 3.

(REUTERS/Carlos Barria)

Η Meta τα χαρακτηρίζει «IMAX Enhanced» και συμβατά με τρισδιάστατο περιεχόμενο για την παρακολούθηση ταινιών. Με την κυκλοφορία τους θα προσφέρουν επίσης μια νέα καθηλωτική εμπειρία μέσω του Disney+, όπου οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν περιεχόμενο μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα εμπνευσμένα από ταινίες, όπως το «Avengers: Infinity War».

Παράλληλα, τα γυαλιά μπορούν να εμφανίζουν πολλαπλά εικονικά παράθυρα ταυτόχρονα και να συνδέονται με υπολογιστές Mac ή PC, επιτρέποντας την προβολή της οθόνης του υπολογιστή σε έναν εικονικό χώρο.

Μεταξύ των νέων λειτουργιών περιλαμβάνεται ένα εικονικό πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί να προβάλλεται πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο ή τραπέζι. Ωστόσο, για τους χρήστες που επιθυμούν εμπειρία gaming, υποστηρίζονται επίσης τα χειριστήρια Quest και χειριστήριο Xbox.

Τα Meta VR γυαλιά αναμένεται να κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2027 στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, με τιμή 1.299,99 δολάρια. Η Meta φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία συσκευών που θα γεφυρώνει την εικονική πραγματικότητα με την καθημερινή εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία.

Νέα γυαλιά Meta – Rayban χωρίς κάμερα μετά τις αντιδράσεις

Η νέα γενιά έξυπνων γυαλιών της Meta παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τα γυαλιά που μπορούν να καταγράφουν εικόνα και ήχο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις και ακτιβιστές για την ιδιωτικότητα, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κρυφές καταγραφές χωρίς τη συναίνεση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη. Για τον λόγο αυτό, τα έξυπνα γυαλιά έχουν συχνά χαρακτηριστεί από επικριτές τους ως «γυαλιά κατασκόπων» ή «ανήθικα γυαλιά».

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta, τα οποία αποτελούν σήμερα το πιο δημοφιλές προϊόν της κατηγορίας, επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτές τις ανησυχίες με διαφορετικές εκδόσεις. Μία από τις νέες προτάσεις της εταιρείας είναι τα Ray-Ban Meta Audio AI, τα οποία δεν διαθέτουν κάμερα, περιορίζοντας έτσι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Τα συγκεκριμένα γυαλιά διαθέτουν μικρόφωνα και ηχεία, επιτρέποντας στους χρήστες να ακούν μουσική, να πραγματοποιούν κλήσεις και να αλληλεπιδρούν με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Διατηρούν τον κλασικό σχεδιασμό των Ray-Ban Clubmaster και Burbank, ενώ είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από τις εκδόσεις με κάμερα. Η μπαταρία τους μπορεί να διαρκεί έως και 12 ώρες, ενώ η τιμή τους ανέρχεται στα 319 λίρες (349 ευρώ).

Παράλληλα, η Meta παρουσίασε τα νέα Ray-Ban Meta Gen 3, τα οποία διαθέτουν κάμερες και προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, έως και εννέα ώρες, καθώς και υποστήριξη ήχου Dolby Atmos. Η τιμή τους διαμορφώνεται στις 409 λίρες (449 ευρώ).

⚡️ NOW: Meta has unveiled $349 Ray-Ban Meta Audio glasses, its first smart glasses without a camera, along with Muse AI assistant support and a hearing-aid mode. pic.twitter.com/gZ5n1dPcZn — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 24, 2026

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, η Meta επιχειρεί να μετατρέψει τα έξυπνα γυαλιά σε έναν νέο προσωπικό βοηθό, όμως η αποδοχή τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι χρήστες και η κοινωνία θα αισθανθούν ότι η ευκολία που προσφέρουν δεν έρχεται σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής.