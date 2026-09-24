Βρετανία: Επανεξετάζονται έως 4.500 περιστατικά καρκίνου του μαστού – Γυναίκες υποβλήθηκαν σε μη αναγκαίες μαστεκτομές

Μία έρευνα που συγκλονίζει, έφερε τρομακτικά στοιχεία στην Βρετανία, καθώς γυναίκες που έκαναν εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, έπεσαν θύματα τραγικών λαθών. Κάποιες από αυτές υποβλήθηκαν σύμφωνα με το BBC σε μη αναγκαίες μαστεκτομές, ενώ σε μία περίπτωση μοιραίου λάθους επήλθε και ένας θάνατος.

Η διοίκηση των νοσοκομείων στην κομητεία Ντάραμ της Βρετανίας αποφάσισε να επανεξετάσει έως και 4.500 επιπλέον περιστατικά καρκίνου του μαστού, μετά τον εντοπισμό σοβαρών προβλημάτων στην περίθαλψη ασθενών, μεταξύ των οποίων καθυστερήσεις στη διάγνωση και χειρουργικές επεμβάσεις που δεν ήταν απαραίτητες.

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Η έρευνα αφορά τις υπηρεσίες του County Durham and Darlington NHS Foundation Trust. Ήδη έχουν εξεταστεί εκατοντάδες περιπτώσεις ασθενών, ενώ το BBC έχει μιλήσει με γυναίκες που επηρεάστηκαν. Μία από αυτές δήλωσε ότι αισθάνεται «ακρωτηριασμένη» και χαρακτήρισε τα λάθη του οργανισμού «απολύτως ασυγχώρητα».

Πριν αποφασιστεί η επέκταση της έρευνας σε περιστατικά που φτάνουν πίσω έως το 2015, μέλη της διοίκησης ζήτησαν «ειλικρινή» συγγνώμη από τις γυναίκες και τις οικογένειές τους για τις αστοχίες και τη βλάβη που προκλήθηκε.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Άλισον Μάρσαλ, δήλωσε: «Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη από όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από τις αστοχίες στις υπηρεσίες μας για τον μαστό. Δεν μπορώ να φανταστώ τον αντίκτυπο που είχε αυτό».

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Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω», δεσμεύτηκε όμως ότι η διοίκηση θα είναι «ανοιχτή, ειλικρινής και διαφανής» σχετικά με όσα συνέβησαν.

Προβλήματα είχαν καταγραφεί από το 2015

Η επικεφαλής νοσηλεύτρια, Γκιλ Χαντ, ανέφερε ότι οι πρώτες ανησυχίες είχαν εκφραστεί ήδη από το 2015, μετά από αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την απώλεια θέσεων εκπαιδευόμενων χειρουργών μαστού.

Τα επόμενα χρόνια, ασθενείς αλλά και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Northern Cancer Alliance, η Care Quality Commission και το NHS England, έθεσαν επανειλημμένα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη Χαντ, μεταξύ των βασικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν ήταν θεραπείες που «δεν ήταν σύμφωνες με τις βέλτιστες πρακτικές», υπερβολικά εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις και καθυστερημένες διαγνώσεις.

Η αναδρομική έρευνα για τις επεμβάσεις μαστού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και αρχικά επικεντρώθηκε σε περιστατικά από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Λάθη σε 321 από τις 538 περιπτώσεις

Μέχρι στιγμής έχουν επανεξεταστεί 538 περιστατικά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι 321 ασθενείς υπέστησαν κάποια μορφή βλάβης. Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται και ένας θάνατος.

Περίπου 640 ασθενείς έχουν επίσης επικοινωνήσει με την ειδική γραμμή υποστήριξης, ζητώντας να εξεταστεί ξανά η δική τους περίπτωση.

Η έρευνα κόστισε περίπου 523.000 λίρες τον πρώτο χρόνο, ενώ εννέα ειδικοί εξετάζουν περίπου 80 υποθέσεις κάθε μήνα.

Η διοίκηση αποφάσισε πλέον να επεκτείνει σταδιακά την έρευνα, έναν χρόνο κάθε φορά, μέχρι το 2015. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξεταστούν έως και 4.500 επιπλέον περιστατικά, με τη διαδικασία να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Η Γκιλ Χαντ ανέφερε ότι η διευρυμένη έρευνα θα προσφέρει μια «αναλογική προσέγγιση, βασισμένη σε κλινικά στοιχεία», με τις αποφάσεις να στηρίζονται σε «σαφή κλινική αιτιολόγηση και επίσημη διοικητική εξέταση».

Γυναίκες υποβλήθηκαν σε μη αναγκαίες μαστεκτομές

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Στιβ Ράσελ, αναγνώρισε ότι γυναίκες και οι οικογένειές τους βίωσαν «αγωνία, αβεβαιότητα και βλάβη».

Όπως είπε, καμία συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα συνέβησαν, αλλά ο οργανισμός θα «στηρίξει τις γυναίκες που επηρεάστηκαν» με κάθε δυνατό τρόπο.

Ορισμένες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή χωρίς να είναι απαραίτητο θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να κάνουν επέμβαση αποκατάστασης μαστού, η οποία θα έπρεπε να τους είχε προσφερθεί εξαρχής.

Ο Ράσελ υποστήριξε επίσης ότι σήμερα οι υπηρεσίες για τον καρκίνο του μαστού ξεπερνούν τα εθνικά πρότυπα σε ορισμένους τομείς.

«Τίποτα από αυτά δεν αλλάζει όσα συνέβησαν στις γυναίκες στο παρελθόν, αλλά ελπίζουμε ότι δίνει τη βεβαιότητα πως οι αλλαγές που έγιναν στην υπηρεσία έχουν επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι ασθενείς σήμερα μπορούν να είναι «σίγουρες» ότι θα «αντιμετωπιστούν κατάλληλα» και θα έχουν «καλά κλινικά αποτελέσματα».

Στη συνεδρίαση βρέθηκε και η 51χρονη Ντενίζ Χόγουορθ, η οποία είχε υποβληθεί σε μαστεκτομή που δεν ήταν απαραίτητη.

Η ίδια δήλωσε «ικανοποιημένη» που η έρευνα θα επεκταθεί, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να αποκαλυφθούν πολλές ακόμη περιπτώσεις.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι παλαιότερες ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν με «αξιοπρέπεια» και «συμπόνια», ώστε να περιοριστούν όσο γίνεται το «σοκ» και ο «πόνος» που προκαλεί η ενημέρωση ότι η περίπτωσή τους επανεξετάζεται εξαιτίας πιθανών αστοχιών.

Η 51χρονη ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή δημόσιας έρευνας. Καθώς η δική της περίπτωση χρονολογείται από το 2012, υποστηρίζει ότι η αναδρομική εξέταση δεν θα πρέπει να σταματήσει στο 2015, αλλά να πάει ακόμη πιο πίσω.

Η ειδική γραμμή επικοινωνίας θα παραμείνει ανοιχτή, ενώ οι ασθενείς που ανησυχούν καλούνται να επικοινωνήσουν ανεξάρτητα από το πότε έλαβαν θεραπεία.