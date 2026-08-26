Meta: Συμβιβασμός – μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για τον εθισμό παιδιών σε Instagram και Facebook – Θα καταβάλει έως 16,68 δισ. δολάρια

Η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media.

Η εταιρεία τεχνολογίας Meta θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισ. δολαρίων το πολύ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

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Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν εγείρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συναίνεση.

Η συμφωνία επετεύχθη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια για αξιώσεις που είχαν καταθέσει 29 πολιτείες, αποτρέποντας μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα δικαστικές δοκιμασίες για το κατά πόσο οι εταιρείες social media μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για βλάβες σε νεαρούς χρήστες.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων, στις 12 Αυγούστου, ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα να ανασταλεί η δίκη.