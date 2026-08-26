Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, είναι βαριά τραυματισμένος

Υποβαθμίζει τη σημασία της επίσκεψης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα
τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Evan Vucci
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (26.08.2026) ότι «δεν πιστεύει» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, «είναι νεκρός».

«Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, «αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεκρός», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ,σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ.

Μιλώντας για πληθώρα θεμάτων στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες του Tζον Ράτκλιφ με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στη ρωσική πρωτεύουσα

«…Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το πολυσυζητημένο ταξίδι δεν σχετιζόταν με το Ιράν ή τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια» με το εμπόριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
105
97
97
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν στη Βρετανία με τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ
Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από εκπροσώπους του Χάρι και της Μέγκαν για την άφιξή τους - Η επιστροφή τους πραγματοποιείται έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη Βρετανία και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Newsit logo
Newsit logo