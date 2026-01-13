Μετεοτσουνάμι: Το φαινόμενο πίσω από την τραγωδία στην παραλία Santa Clara del Mar της Αργεντινής

H κλιματική αλλαγή και οι βίαιες -σε αρκετές περιπτώσεις- μεταβολές του καιρού, εκτός του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν στο επιστημονικό πεδίο, μας δίνει την ευκαιρία να εντάξουμε στο λεξιλόγιό μας νέες ορολογίες.

Ορολογίες που προκαλούν τρόμο, έστω κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνουν και πως επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Μια τέτοια ορολογία, το μετεοτσουνάμι, αν και έλαβε χώρα στην μακρινή Αργεντινή, ήρθε για να μείνει ως επιστημονική έννοια

Ήδη το μετεοτσουνάμι ευθύνεται για τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμών δεκάδων άλλων στην παραθαλάσσια πόλη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Το μετεοτσουνάμι, αποτυπώθηκε σε βίντεο όπου πανικόβλητοι τουρίστες έτρεχαν να ξεφύγουν καθώς τα κύματα… κατάπιναν την ακτή.

#Argentina Fenómeno histórico en la Costa Atlántica

Santa Clara del Mar

Una ola gigante, un “mini tsunami” que no ocurría desde 1954, golpeó la costa:

1 hombre murió al chocar contra las rocas

Más de 30 heridos pic.twitter.com/CGgIvIQr38 — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) January 13, 2026

Στα πλάνα διακρίνονται κύματα να σαρώνουν μια γεμάτη παραλία με εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ οι λουόμενοι τρέχουν να απομακρυνθούν αναζητώντας καταφύγιο όσο το δυνατόν πιο μακριά και πιο ψηλά από το επίπεδο της θάλασσας.

Αν και στο βίντεο δεν φαίνεται το κύριο, τεράστιο κύμα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε έως και περίπου 9 μέτρα πριν χτυπήσει αρκετούς παραθεριστές.

Ένας 29χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη σύντροφό του, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα και προσέκρουσε με το κεφάλι σε βράχια.

Αφού τα κύματα υποχώρησαν, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο νερό για να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του κοντινού νοσοκομείου στη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Ακόμη ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Για προληπτικούς λόγους διατάχθηκε η εκκένωση όλων των παραλιών της περιοχής, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επισκέφθηκαν τα κέντρα υγείας για να εκτιμήσουν την κατάσταση των τραυματιών.

Τι είναι το μετεοτσουνάμι (meteotsunami)

Το μετεοτσουνάμι είναι ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει να κερδίζει προσοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κλιματικές αλλαγές και οι μεταβολές του καιρού γίνονται ολοένα και πιο συχνές.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τσουνάμι που προκαλούνται από σεισμούς ή ηφαιστειακές εκρήξεις, τα μετεοτσουνάμι δημιουργούνται από απότομες διακυμάνσεις στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν όταν οι καιρικές συνθήκες, όπως βαρομετρικά μέτωπα ή καταιγίδες, προκαλούν αιφνίδιες αυξήσεις ή μειώσεις στο επίπεδο του νερού στη θάλασσα, οι οποίες μεταφέρονται γρήγορα προς τις ακτές.

Αυτές οι μεταβολές μπορεί να συμβούν ακόμα και με αλλαγές της πίεσης που διαρκούν μόλις 30 λεπτά, αλλά οι συνέπειές τους μπορεί να είναι καταστροφικές.

Η επικινδυνότητα των μετεοτσουνάμι οφείλεται στη δυνατότητά τους να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές σε παράκτιες περιοχές, επηρεάζοντας δραματικά τη ζωή των κατοίκων και τις υποδομές.

Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη προειδοποίησης καθιστά τις κοινότητες ευάλωτες σε αυτές τις ξαφνικές… επιθέσεις νερού.

Η επιστημονική κοινότητα εστιάζει πλέον στην παρακολούθηση και την ανάλυση του μετεοτσουνάμι, προσπαθώντας να αναπτύξει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Δημιουργούνται μοντέλα προσομοίωσης για την πρόβλεψη αυτών των συμβάντων και την καλύτερη θωράκιση των κοινοτήτων, τα οποία πάντως για την ώρα βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Αργεντινής.