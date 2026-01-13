Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μετεοτσουνάμι: Το φαινόμενο πίσω από την τραγωδία στην παραλία Santa Clara del Mar της Αργεντινής

Τα meteotsunami δημιουργούνται από απότομες διακυμάνσεις στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους
Φωτογραφία Αρχείου (Πηγή: Eurokinissi)
Φωτογραφία Αρχείου (Πηγή: Eurokinissi)
Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης

H κλιματική αλλαγή και οι βίαιες -σε αρκετές περιπτώσεις- μεταβολές του καιρού, εκτός του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν στο επιστημονικό πεδίο, μας δίνει την ευκαιρία να εντάξουμε στο λεξιλόγιό μας νέες ορολογίες.

Ορολογίες που προκαλούν τρόμο, έστω κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνουν και πως επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Μια τέτοια ορολογία, το μετεοτσουνάμι, αν και έλαβε χώρα στην μακρινή Αργεντινή, ήρθε για να μείνει ως επιστημονική έννοια

Ήδη το μετεοτσουνάμι ευθύνεται για τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμών δεκάδων άλλων στην παραθαλάσσια πόλη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Το μετεοτσουνάμι, αποτυπώθηκε σε βίντεο όπου πανικόβλητοι τουρίστες έτρεχαν να ξεφύγουν καθώς τα κύματα… κατάπιναν την ακτή.

Στα πλάνα διακρίνονται κύματα να σαρώνουν μια γεμάτη παραλία με εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ οι λουόμενοι τρέχουν να απομακρυνθούν αναζητώντας καταφύγιο όσο το δυνατόν πιο μακριά και πιο ψηλά από το επίπεδο της θάλασσας.

Αν και στο βίντεο δεν φαίνεται το κύριο, τεράστιο κύμα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε έως και περίπου 9 μέτρα πριν χτυπήσει αρκετούς παραθεριστές.

Ένας 29χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη σύντροφό του, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα και προσέκρουσε με το κεφάλι σε βράχια.

Αφού τα κύματα υποχώρησαν, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο νερό για να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του κοντινού νοσοκομείου στη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Ακόμη ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Για προληπτικούς λόγους διατάχθηκε η εκκένωση όλων των παραλιών της περιοχής, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επισκέφθηκαν τα κέντρα υγείας για να εκτιμήσουν την κατάσταση των τραυματιών.

Τι είναι το μετεοτσουνάμι (meteotsunami)

Το μετεοτσουνάμι είναι ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει να κερδίζει προσοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κλιματικές αλλαγές και οι μεταβολές του καιρού γίνονται ολοένα και πιο συχνές.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τσουνάμι που προκαλούνται από σεισμούς ή ηφαιστειακές εκρήξεις, τα μετεοτσουνάμι δημιουργούνται από απότομες διακυμάνσεις στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν όταν οι καιρικές συνθήκες, όπως βαρομετρικά μέτωπα ή καταιγίδες, προκαλούν αιφνίδιες αυξήσεις ή μειώσεις στο επίπεδο του νερού στη θάλασσα, οι οποίες μεταφέρονται γρήγορα προς τις ακτές.

Αυτές οι μεταβολές μπορεί να συμβούν ακόμα και με αλλαγές της πίεσης που διαρκούν μόλις 30 λεπτά, αλλά οι συνέπειές τους μπορεί να είναι καταστροφικές.

Η επικινδυνότητα των μετεοτσουνάμι οφείλεται στη δυνατότητά τους να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές σε παράκτιες περιοχές, επηρεάζοντας δραματικά τη ζωή των κατοίκων και τις υποδομές.

Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη προειδοποίησης καθιστά τις κοινότητες ευάλωτες σε αυτές τις ξαφνικές… επιθέσεις νερού.

Η επιστημονική κοινότητα εστιάζει πλέον στην παρακολούθηση και την ανάλυση του μετεοτσουνάμι, προσπαθώντας να αναπτύξει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Δημιουργούνται μοντέλα προσομοίωσης για την πρόβλεψη αυτών των συμβάντων και την καλύτερη θωράκιση των κοινοτήτων, τα οποία πάντως για την ώρα βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Αργεντινής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
101
92
85
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν
«Κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει ή έχει υποφέρει αρκετά και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον σε μια μακρά επιστολή την οποία δημοσίευσαν οι New York Times
Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αρχεία του Τζέφρι Επστάιν
Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις της, επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της αδερφής της Ειρήνης
Η μητέρα του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της μικρότερης αδερφής της, της 83χρονης πριγκίπισσας Ειρήνης - Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 7 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη
H βασίλισσα Σοφία με την αδερφή της πριγκίπισσα Ειρήνη
Newsit logo
Newsit logo