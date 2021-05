Οι θαυμαστές της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στην Βρετανία, αλλά και στην Αμερική μετρούν τις ημέρες για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη στις 14 Φεβρουαρίου με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε εξ αποστάσεως μέσω iPad από τον φίλο και φωτογράφο τους, Μίσαν Χάριμαν.

Στη συνέντευξη που έδωσαν η Μέγκαν και ο Χάρι στην Όπρα αποκάλυψαν ότι περιμένουν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους το οποίο είναι κορίτσι το καλοκαίρι. «Ευγνώμων, έχοντας ένα παιδί, ένα ή δύο του ίδιου φύλου θα ήταν καταπληκτικό, αλλά να έχουμε ένα αγόρι και μετά ένα κορίτσι… τι άλλο μπορείς να ζητήσεις; Τώρα έχουμε την οικογένειά μας και είμαστε τέσσερις», είπε συγκινημένος ο Χάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Us Weekly η Μέγκαν έμεινε έγκυος στα τέλη του περασμένου έτους. Το μωρό αναμένεται στο τέλος της Άνοιξης. Αναφέρει ακόμα ότι οι Σάσεξ «δεν σκοπεύουν να προσλάβουν νταντά», καθώς η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, η οποία ζει και εκείνη στην Καλιφόρνια είναι «πάντα πρόθυμη να μεγαλώσει τα παιδιά».

Στοιχήματα για το όνομα του μωρού

Τι ονόματα θα της δώσουν; Κάποιοι πιστεύουν ότι το φόρεμα που φορούσε η δούκισσα κατά τη διάρκεια του «VAX Live: The Concert to Reunite the World» του Global Citizen είναι μια ένδειξη. Το πανέμορφο κόκκινο πουκάμισο Carolina Herrera ήταν γεμάτο με ροζ παπαρούνες, οδηγώντας ορισμένους θαυμαστές να πιστεύουν ότι η κόρη του Χάρι θα ονομάζεται… Πόπι (Poppy).

Σημειωτέον το λουλούδι της παπαρούνας είναι σύμβολο μνήμης και ελπίδας και συχνά φοριέται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δείξει υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι επίσης το λουλούδι της Καλιφόρνιας, όπου το ζευγάρι μετακόμισε τον Μάρτιο του 2020.

Στο μεταξύ, τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει φωτιά. Ο ιστότοπος τυχερών παιχνιδιών Ladbrokes αναφέρει ότι το όνομα Φιλίπα (Philippa), μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλλιπου είναι το επικρατέστερο σε δημοτικότητα (με 3/1 ή 25% πιθανότητα). «Αναγκαστήκαμε να μειώσουμε τις πιθανότητες λόγω της δημοτικότητας του», δήλωσε η Τζέσικα Ο’Ράιλι της Ladbrokes στο People.

Αν αποτίσουν φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο στο όνομα του δεύτερου παιδιού τους, δεν θα είναι οι μόνοι. Τα ξαδέρφια του Χάρι, η πριγκίπισσα Ευγενία, και η Ζάρα Τιντάλ έδωσαν στους νεογέννητους γιους τους ως μεσαίο όνομα, το Φίλιππος.

Άλλες δύο δημοφιλείς επιλογές είναι τα ονόματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, και της βασίλισσας Ελισάβετ, με 5/1 και 10/1, αντίστοιχα.

Επίσης το Aλεξάνδρα (12/1), το Γκρέις(16/1), το Έμα (16/1), το Ρόουζ (16/1), το Αλίσια (16/1) και το Βικτώρια (16/1) είναι μέσα στις αγαπημένες επιλογές.

«Η Μέγκαν δεν αισθάνεται την ανάγκη να διοργανώσει ένα baby shower για το μωρό της αποκαλύπτει το Us Weekly. «Λόγω της πανδημίας και λόγω ότι εκείνη και ο Χάρι ασχολούνται με ανθρωπιστικά θέματα, ο χρόνος τους και τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερο σκοπό. Έχει την υποστήριξη των φίλων της, αλλά και του πρίγκιπα Χάρι. Ο Χάρι είναι ο ιδανικός σύντροφος, φροντίζει τον Άρτσι και εργάζεται για να προσφέρει στην οικογένειά του», αναφέρει πηγή στο Us Weekly.