Μικρό κορίτσι κάνει κούνια με φόντο τους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Δύο κόσμοι συγκρούονται σε μία εικόνα
Σε μια παραλία στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ένα μικρό κορίτσι συνεχίζει να παίζει αμέριμνα. Η κούνια της ανεβοκατεβαίνει, ενώ πίσω της ο καπνός από τις επιδρομές σκεπάζει τον ουρανό και η γη τρέμει από τη βία του πολέμου. Η αθωότητά της μοιάζει να αντιστέκεται στον τρόμο και την καταστροφή.

Δύο κόσμοι συγκρούονται σε μία εικόνα: από τη μία η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στο Ιράν και από την άλλη η αθωότητα της παιδικής ηλικίας, που ακόμα και μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες συνεχίζει να κινείται, να ζει.

Ένα βίντεο – γροθιά που θυμίζει ότι πίσω από τα μεγάλα συνθήματα του πολέμου και τα οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν και τα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα, που δεν επέλεξαν αυτόν τον πόλεμο αλλά βιώνουν τις επιπτώσεις του. 

Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη σκληρότητα, η κίνηση στην κούνια δείχνει ότι η ζωή συνεχίζεται…

