Μιλάνο: Ανοίγει ξανά το “νοσοκομείο Covid” που κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ (video)

Στο Μιλάνο ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει το “νοσοκομείο Covid” που είχε κατασκευασθεί την Άνοιξη κοντά στην έκθεση, μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Την απόφαση να ανοίξει ξανά το νοσοκομείο στο Μιλάνο, έξω από το εκθεσιακό κέντρο, αποφάσισε η περιφέρεια της Λομβαρδίας σήμερα, Παρασκευή (23.10.2020).

Η επαναλειτουργία του νοσοκομείου οφείλεται στη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή και σε λίγες ώρες θα μεταφερθούν στους θαλάμους του οι πρώτοι έξι ασθενείς.

Μέσα στις επόμενες επτά ημέρες, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο τοπικά ΜΜΕ αναμένεται να εισαχθούν σε αυτό τουλάχιστον άλλοι 30 ασθενείς.

A new intensive care unit dedicated to treating #coronavirus patients has been kitted out in eight days in Milan’s San Raffaele hospital. | https://t.co/yShPcVZJW7 #covid19 pic.twitter.com/aDoOmWXxdP