Μιλγουόκι: Καρέ – καρέ η διάσωση βρέφους από φλεγόμενο διαμέρισμα

Μία δραματική διάσωση καταγράφηκε από κάμερα, καθώς γείτονες βοήθησαν να σωθεί ένα μωρό από ένα διαμέρισμα που είχε πάρει φωτιά στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ.

Το βρέφος, που βρισκόταν σε φορείο, κατέβηκε με ασφάλεια από το παράθυρο, καθώς καπνός έβγαινε από το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στο Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με το wmtv15news.com, ο Άνθον Μεδίνα και άλλοι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν νωρίς το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου για να σώσουν ένα μωρό από ένα κτίριο που καιγόταν.

«Ήταν τρομακτικό», είπε ο Μεδίνα και πρόσθεσε: «Επειδή δεν έφτασαν αμέσως οι πυροσβέστες, προσπαθήσαμε να σώσουμε τη ζωή του βρέφους, κατεβάζοντάς το με μία κουβέρτα για να το μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Μιλγουόκι έσπευσαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας σκάλες για να βοηθήσουν στην εκκένωση των κατοίκων από το φλεγόμενο κτίριο.

Έξι άτομα, ηλικίας από 30 έως 56 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων τους.

Η αστυνομία του Μιλγουόκι δηλώνει ότι ερευνά την πυρκαγιά ως εμπρησμό.

Οι πυροσβέστες επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο διαμερισμάτων δεν διαθέτει συστήματα πυρόσβεσης και πλέον θεωρείται ακατοίκητο, με την κύρια είσοδο να έχει σφραγιστεί.