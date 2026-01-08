Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε εν ψυχρώ την 37χρονη

Ο πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) που πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη ταυτοποιήθηκε και ονομάζεται Τζόναθαν Ρος, με την δολοφονία να έχει προκαλεί έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από το συμβάν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Minneapolis Star Tribune, ο Τζόναθαν Ρος, που φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την δολοφονία, ήταν «έμπειρος» αξιωματικός, ο οποίος μάλιστα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε προηγούμενο περιστατικό τον Ιούνιο, όταν είχε συρθεί για περίπου 90 μέτρα από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης παράτυπου μετανάστη, καταδικασμένου για σεξουαλικό αδίκημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπλούμινγκτον, όπου ο Ρος τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί του χέρι και χρειάστηκε να κάνει 20 ράμματα.

Τον Δεκέμβριο, ενόρκοι στο U.S. District Court in St. Paul έκριναν ένοχο τον οδηγό του οχήματος για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματικού με επικίνδυνο και φονικό όπλο, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με όσα είχαν υποθεί στο δικαστήριο, οι αρχές είχαν σταματήσει τον οδηγό του αυτοκινήτου και επιχειρούσαν να τον θέσουν υπό κράτηση βάσει εντολής της υπηρεσίας μετανάστευσης. Του ζητήθηκε να ανοίξει το παράθυρο και την πόρτα του οχήματος, ωστόσο εκείνος κατέβασε το παράθυρο μόνο μερικώς και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές.

Τότε, ο Ρος έσπασε το πίσω τζάμι και ξεκλείδωσε την πόρτα. Ο οδηγός επιτάχυνε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα το χέρι του Ρος να παγιδευτεί στο όχημα. Ο αξιωματικός σύρθηκε για τουλάχιστον 90 μέτρα με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του.

Για το περιστατικό με την 37χρονη βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν τον πράκτορα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Τζόναθαν Ρος, να πυροβολεί την Ρενέ Νικόλ Γκουντ, χτυπώντας τη στο πρόσωπο ενώ εκείνη οδηγούσε αι προσπαθούσε να φύγει από το σημείο που βρίσκονταν οι πράκτορες της ICE.

URGENTE | EE.UU



Agentes del ICE (@DHSgov) en Mineapolis ASESINAR*N a una ciudadana Estadounidense a dispar*s en vía pública estando arriba de su vehículo.



El algoritmo está bloqueando el alcance de la nota, por favor comparte. pic.twitter.com/k0qjEbTrVT — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) January 7, 2026

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γκουντ ήταν «επαγγελματίας ταραχοποιός» και ότι παρακολουθούσε συστηματικά ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ωστόσο, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι στη Μινεάπολη χαρακτήρισαν τον πυροβολισμό της δολοφονία, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στο μεταξύ οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με τους πολίτες να σηκώνουν πλακάτ εναντίον του ICE και αναζητώντας δικαίωση για την 37χρονη. Στις διαδηλώσεις μάλιστα, πολίτες και αστυνομία συγκρούστηκαν ενώ έχει γίνει και τουλάχιστον μία σύλληψη.