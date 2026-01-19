Κόσμος

Μινεσότα: Βίντεο με πράκτορες της ICE να βγάζουν άνδρα από σπίτι μόνο με τα εσώρουχα και μια κουβέρτα

Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί τους φωνάζει να φύγουν
Πράκτορες της ICE βγάζουν άνδρα από σπίτι μόνο με τα εσώρουχα και μια κουβέρτα στη Μινεσότα
Πράκτορες της ICE βγάζουν άνδρα από σπίτι μόνο με τα εσώρουχα και μια κουβέρτα στη Μινεσότα / REUTERS / Leah Millis

Μόλις λίγες μέρες αφού πράκτορας της ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στις ΗΠΑ, σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ επειδή δε «συμμορφώθηκε» στις εντολές του, πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας έβγαλαν έναν άνδρα από ένα σπίτι μόνο με τα εσώρουχα και μια κουβέρτα στη Μινεσότα.

Οι πράκτορες του ICE συνέχισαν τις επιδρομές στη Μινεσότα χθες Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Το βίντεο με τον άνδρα που έβγαλαν – κακής κακώς – οι ομοσπονδιακοί πράτορες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης κι ενώ συγκεντρωμένος κόσμος τούς φώναζε να φύγουν, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνονται οι πράκτορες της ICE να σπάνε την πόρτα του σπιτιού, να μπαίνουν στο σπίτι και να βγάζουν τον άνδρα έξω, ενώ φοράει μόνο τα εσώρουχα του και έχει ρίξει πάνω του μια κουβέρτα μες το χιόνι. 

Το νέο περιστατικό έρχεται μερικές μέρες με το θανάσιμο τραυματισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και μητέρας τριών παιδιών. Ακολούθησε ο πυροβολισμός και τραυματισμός μετανάστη από τη Βενεζουέλα, ενώ πράκτορες της ICE έσυραν γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της με τη βία, την έριξαν στο έδαφος και της πέρασαν χειροπέδες.

Κόσμος
Εικόνα από το σημείο της έκρηξης
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
