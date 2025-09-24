Μήνυμα αποτροπής του ΝΑΤΟ στη Ρωσία: Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, θα υπερασπιστούμε τους λαούς μας

Για την ολοένα αυξανόμενη προκλητικότητας της Ρωσίας μίλησε ο Αμερικανός Πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα «Le Monde».

Ο στρατιωτικός επικεφαλής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη αναφέρθηκε στις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και της Πολωνίας από drones που εκτόξευσε η Ρωσία, ενώ μίλησε και για τις στρατηγικές της Συμμαχίας στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών κατά των κρατών – μελών της.

«Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πτέραρχος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025 και επισκέπτεται σήμερα Τετάρτη (24.09.2025) τον νέο αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας, στρατηγό Φαμπιάν Μαντόν.

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα «πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ρωσία στέλνει drones και μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο κρατών του ΝΑΤΟ όποτε το θελήσει. Τι τους απαντάτε;» αναφέρει τα εξής:

«Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε και να καταρρίπτουμε τέτοια drones όταν εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας, όπως συνέβη στην Πολωνία στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε μια πιο ευέλικτη επιχειρησιακή δομή μέσω της επιχείρησης “Eastern Sentry”, που ξεκίνησε στις 12/9. Στόχος της είναι ο συγχρονισμός της εναέριας επιτήρησης και της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλο το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Πλέον, δεν αρκεί να διασφαλίζουμε την τάξη στα σύνορά μας. Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση.

Τα drones είναι προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουμε σύντομα πιο ισχυρές δυνατότητες αναχαίτισής τους. Η απειλή είναι παρούσα και ό,τι διαφεύγει από το δίκτυο ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε χώρα μας».

Ερωτώμενος στη συνέχεια ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς αν «θα μπορούσε η Συμμαχία να καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, όπως έκανε η Τουρκία το 2015» σημειώνει ότι η κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά και ότι η κατάρριψη ενός drone είναι σαφώς ευκολότερη από πολιτική και επιχειρησιακή άποψη.

«Στην περίπτωση των μαχητικών αεροσκαφών, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος κίνδυνος κλιμάκωσης, ειδικά αν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των λαών μας».

Απαντώντας στην συνέχεια στο ερώτημα «αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν την παρούσα στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη» ο SACEUR δηλώνει: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας παγκοσμίως. Ως διοικητής στην Ευρώπη, καταθέτω εισηγήσεις, αλλά η τελική απόφαση είναι πολιτική».

Στην συνέχεια, ο ίδιος προσθέτει: «Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν περισσότερα, καθώς η Κίνα και η περιοχή Ινδο-Ειρηνικού συνιστούν πλέον πραγματική στρατιωτική πρόκληση. Θα υπάρξουν προσαρμογές στην Ευρώπη, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις».

Στο ερώτημα τι πιστεύει για την ρωσική επιθετικότητα, ο Αλέξους Γκρίνκεβτς, του οποίου ο πατέρας έφτασε στις ΗΠΑ μετανάστης από την Λευκορωσία, λέει τα εξής:

«Μεγάλωσα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μπήκα στην Αεροπορία λόγω της σοβιετικής απειλής και της πίστης μου στις ελευθερίες μας. Η σημερινή Ρωσία λειτουργεί διαφορετικά: η ανώτερη διοίκησή της ενθαρρύνει, με κίνητρα, τους κατώτερους διοικητές να παίρνουν πρωτοβουλίες, ακόμα και ριψοκίνδυνες. Αυτό οδηγεί σε απερίσκεπτες ενέργειες, όπως έχουμε δει τελευταία. Κάνουν πράγματα που εμείς δεν θα κάναμε ποτέ χωρίς πρώτα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απωλειών».