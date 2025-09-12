Το ΝΑΤΟ στέλνει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα 12 Σεπτεμβρίου ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Είπε ότι η “ανατολική φρουρά” θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, μετά το σοβαρότατο περιστατικό με τα ρωσικά drones, τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ρωσικά drones να εισέρχονται σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε αρχικά ο Ρούτε και ανακοίνωσε την επιχείρηση ”Eastern Sentry” δηλαδή «Ανατολική Φρουρά».

Η επιχείρηση ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής και θα περιλαμβάνει αεροπορικές και επίγειες βάσεις.

Ο Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε από την πλευρά του πως το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας.