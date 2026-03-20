Μήνυση Τραμπ στο Χάρβαρντ γιατί δεν έκανε τίποτα για την προστασία Εβραίων φοιτητών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το υπουργείο Δικαιοσύνης καταφέρθηκαν εναντίον του παλαιότερου και πλουσιότερου πανεπιστημίου των ΗΠΑ, του Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ για άλλη μια φορά.

Αυτή τη φορά κατηγορώντας το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ότι δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές από παρενοχλήσεις, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητήσει το κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ivy League.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, αναφέρει ότι φοιτητές εμποδίστηκαν να εισέλθουν σε πανεπιστημιακά κτίρια το 2023 και το 2024 από διαδηλωτές και αναγκάστηκαν να φορούν καπέλα μπέιζμπολ για να κρύψουν τα κιπά τους.

«Η αντίδραση του Χάρβαρντ σε αυτό ήταν να μην κάνει τίποτα», αναφέρεται στην αγωγή. «Το διδακτικό προσωπικό και η διοίκηση έκλεισαν τα μάτια στον αντισημιτισμό και στις διακρίσεις κατά Εβραίων και Ισραηλινών».

Σύμφωνα με την αγωγή, το Χάρβαρντ απέτυχε να αποτρέψει την παρενόχληση, παραβίασε τη νομοθεσία περί πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και τους ίδιους του τους κανονισμούς, προβαίνοντας σε διακρίσεις εις βάρος Εβραίων και Ισραηλινών. Παράλληλα, ζητείται από το δικαστήριο να διατάξει το πανεπιστήμιο να λάβει μέτρα για την προστασία των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις διαδηλώσεις, καθώς και να δοθεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση η δυνατότητα να διακόψει μελλοντικές επιχορηγήσεις προς το ίδρυμα.

Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ μέσα στο 2026. Τον Φεβρουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή κατά του πανεπιστημίου, υποστηρίζοντας ότι αρνήθηκε να παραδώσει αρχεία εισαγωγών φοιτητών. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ζητά τα στοιχεία για να διαπιστώσει εάν το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που περιορίζει την εφαρμογή της θετικής δράσης (affirmative action).

Το Χάρβαρντ είχε μηνύσει την κυβέρνηση πέρυσι, μετά το «πάγωμα» δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Ομοσπονδιακός δικαστής στη Βοστώνη αποφάνθηκε υπέρ του πανεπιστημίου, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως πρόσχημα για να παρακρατήσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια. Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης στην κυβέρνηση να χρησιμοποιεί παρόμοια αιτιολογία στο μέλλον για την αναστολή επιχορηγήσεων προς το Χάρβαρντ.