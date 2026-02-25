Μίσιγκαν: Μωρό 8 μηνών έπεσε σε λίμνη – Το έσωσε ένας 30χρονος που δεν γνώριζε κολύμπι

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στο Μίσιγκαν, όταν ένας άνδρας έγινε ο ήρωας ενός μωρού που έπεσε μέσα σε λίμνη.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη 18.02.2026, όταν ο 30χρονος Λίο Κάντιφ περπατούσε στο Μπέλμοντ μιλώντας στο τηλέφωνο με τη θεία του. Ξαφνικά άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει και κατάλαβε αμέσως ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Ο άνεμος είχε παρασύρει το καρότσι με το μωρό της και το είχε ρίξει μέσα στη λίμνη στο Μίσιγκαν.

«Συνειδητοποίησα ότι ένα βρέφος είχε πέσει στη λίμνη μαζί με το καρότσι του, αφού το παρέσυρε ο δυνατός άνεμος. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν ήξερε τι να κάνει, κάτι απολύτως κατανοητό. Έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει να βοηθήσω και απλώς πήδηξα στο νερό», ανέφερε ο Κάντιφ μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Chicago Tribune.

Η αστυνομία του Σικάγο ανέφερε ότι περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης μια ισχυρή ριπή ανέμου έσπρωξε το καρότσι με το βρέφος μέσα στο νερό.

Ο Λίο Κάντιφ άκουσε τις κραυγές της μητέρας και πήδηξε αμέσως στη λίμνη για να σώσει το μωρό που ήταν μόλις 8 μηνών, παρότι δεν ξέρει να κολυμπά.

«Βουλιάξαμε μερικές φορές», δήλωσε την Πέμπτη στο CBS News Chicago από το κρεβάτι του νοσοκομείου. «Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα ότι δεν ξέρω πόσο ακόμη θα αντέξω, οπότε απλώς της έπιασα το χέρι και της το χάιδεψα λίγο».

“I’M JUMPING IN:” A non-swimming bystander puts his life on the line to save an 8-month-old girl who was strapped in a stroller that fell into Lake Michigan at Belmont Harbor in Lake View.



Lio Cundiff, 30, spoke to me from his hospital bed. He says a strong gust of wind blew… pic.twitter.com/YS4kEbAxG8 — Tre Ward (@TreWardTV) February 19, 2026

Ο 30χρονος πάλεψε για να κρατήσει το μωρό στην επιφάνεια του νερού μέχρι που έσπευσαν άλλοι και τους τράβηξαν σε ασφαλές σημείο.

«Τελικά μάλλον είμαι μαχητής», είπε όταν ρωτήθηκε τι δύναμη τον ώθησε εκείνες τις στιγμές. «Πάντα νόμιζα ότι θα το έβαζα στα πόδια, μάλλον όχι σήμερα».

Το κοριτσάκι εξετάστηκε από γιατρούς και είναι καλά στην υγεία του, ενώ και ο άνδρας χρειάστηκε κάποιες ημέρες νοσηλείας.