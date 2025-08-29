Κόσμος

Μονή Σινά: «Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι, χωρίς φάρμακα και τρόφιμα» λέει ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

«Οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας», ανέφερε
Ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός
Ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός / EUROKINISSI

Δεν έχουν τέλος οι δραματικές εξελίξεις στην Μονή Σινά με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να τονίζει ότι είναι ελεύθερος πολιορκημένος στο μοναστήρι που έχει αφιερώσει τη ζωή του.

Σύμφωνα τον αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους, παραμένουν έξω από την πύλη και δεν επιτρέπουν να μπουν φάρμακα και τρόφιμα στο μοναστήρι.

Στη δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αναφέρει:

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα.

Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση μας.

Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Νωρίτερα ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε προαναγγείλει την προσφυγή στην ελληνική Δικαιοσύνη μετά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στη Μονή Σινά.

Σε γραπτή του δήλωση ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός είχε υπογραμμίσει ότι οι αναφορές που έχουν πλέον την υπογραφή συγκεκριμένων προσώπων θα εξεταστούν από την ελληνική δικαιοσύνη προαναγγείλοντας αγωγές. Και όλα αυτά μετά τα όσα κατήγγειλαν εναντίον του μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά μέσω του υπομνήματος που κατέθεσαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός προαναγγέλλει αγωγές κατά των στασιαστών στη Μονή Σινά - «Παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και αισχρότητες χαμαιτυπείων»
Επισημαίνει μάλιστα ότι τυχόν αποζημιώσεις που θα προκύψουν θα διατεθούν υπέρ της Μονής, ενώ ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό λαό για τον σκανδαλισμό που προκαλείται
Ο αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά Δαμιανός 7
Η Τουρκία στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών: Ζητούν προσωρινή απαγόρευση πώλησης όπλων στην Άγκυρα για την συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο
Οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις και οι συνέπειες για τους συμμάχους των ΗΠΑ από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο περιλαμβάνονται στις τροπολογίες που καταθέτουν Αμερικανοί βουλευτές στο Κογκρέσο
Κογκρέσο 6
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων στην Ουκρανία ύψους 825 εκ. δολαρίων μετά το σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων
Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων, έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια
Πόλεμος στην Ουκρανία
Εμμονή με το να σκοτώνει παιδιά είχε ο μακελάρης στη Μινεσότα - Συγκλονίζουν οι οικογένειες των δύο ανήλικων θυμάτων
Έκκληση στους ηγέτες των πολιτειών και στις τοπικές κοινότητες έκαναν οι γονείς του 8χρονου και της 10χρονης για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να αποφευχθούν οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στις ΗΠΑ
Ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η 10χρονη Χάρπερ Μόισκι, τα 2 θύματα της ένοπλης επίθεσης στη Μινεσότα
3
Newsit logo
Newsit logo