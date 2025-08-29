Μονή Σινά: «Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι, χωρίς φάρμακα και τρόφιμα» λέει ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Δεν έχουν τέλος οι δραματικές εξελίξεις στην Μονή Σινά με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να τονίζει ότι είναι ελεύθερος πολιορκημένος στο μοναστήρι που έχει αφιερώσει τη ζωή του.

Σύμφωνα τον αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους, παραμένουν έξω από την πύλη και δεν επιτρέπουν να μπουν φάρμακα και τρόφιμα στο μοναστήρι.

Στη δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αναφέρει:

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα.

Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση μας.

Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Νωρίτερα ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε προαναγγείλει την προσφυγή στην ελληνική Δικαιοσύνη μετά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στη Μονή Σινά.

Σε γραπτή του δήλωση ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός είχε υπογραμμίσει ότι οι αναφορές που έχουν πλέον την υπογραφή συγκεκριμένων προσώπων θα εξεταστούν από την ελληνική δικαιοσύνη προαναγγείλοντας αγωγές. Και όλα αυτά μετά τα όσα κατήγγειλαν εναντίον του μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά μέσω του υπομνήματος που κατέθεσαν.