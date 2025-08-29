Κόσμος

Μονή Σινά: Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός προαναγγέλλει αγωγές κατά των στασιαστών – «Παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και αισχρότητες χαμαιτυπείων»

Επισημαίνει μάλιστα ότι τυχόν αποζημιώσεις που θα προκύψουν θα διατεθούν υπέρ της Μονής, ενώ ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό λαό για τον σκανδαλισμό που προκαλείται
Ο αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά Δαμιανός
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Την προσφυγή στην ελληνική Δικαιοσύνη προαναγγέλει ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός μετά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στη Μονή.

Σε γραπτή του δήλωση ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός υπογραμμίζει ότι οι αναφορές που έχουν πλέον την υπογραφή συγκεκριμένων προσώπων θα εξεταστούν από την ελληνική δικαιοσύνη προαναγγείλοντας αγωγές. Και όλα αυτά μετά τα όσα κατήγγειλαν εναντίον του μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά μέσω του υπομνήματος που κατέθεσαν.

Επισημαίνει μάλιστα ότι τυχόν αποζημιώσεις που θα προκύψουν θα διατεθούν υπέρ της Μονής, ενώ ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό λαό για τον σκανδαλισμό που προκαλείται.

Η ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα». Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά.

Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».

