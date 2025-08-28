Μονή Σινά: «Φατρία και παρασυναγωγή οι μοναχοί που απαιτούσαν να φύγει ο Αρχιεπισκόπος» λέει ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος

Εξομαλύνεται σταδιακά η κατάσταση στη Μονή Σινά με τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο Φραγκάκο, εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού να τονίζει ότι μέσα στο μοναστήρι επικρατεί γαλήνη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά Δαμιανού η ένταση είναι έξω από τα τείχη της Μονής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για να παυθεί ένας αρχιερέας χρειάζεται Σύνοδος Αρχιερέων», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενους στους πραξικοπηματίες τόνισε «Θεωρούν λοιπόν ότι τον έπαυσαν από ηγούμενο. Ο καθένας ζει με το όνειρο του».

«Να ευχηθώ και χρόνια πολλά μια και σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο που ακολουθεί η Μονή Σινά, δηλαδή το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι της Παναγίας μας και είναι πολύ μεγάλη εορτή και είναι κρίμα η εορτή αυτή να αμαυρώνουν αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι καιρικά πρόσκαιρα.

Ενώ η εορτή της Παναγίας μας εορτάζεται από τον 1ο αιώνα μέχρι σήμερα αδιάπτωτα και αναδεικνύει αυτό το πρόσωπο της Παναγίας μας που είναι τόσο αγαπητό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγινε η πρωινή λειτουργία, όπως ενημερώθηκα από τον Αρχιεπίσκοπο. Στο Μοναστήρι εσωτερικά επικρατεί γαλήνη. Η ένταση είναι έξω από τα τείχη της Μονής, οι πόρτες της Μονής είναι κλειστές».

«Δεν επιτρέπεται από τους Αιγύπτιους η πρόσβαση στη Μονή»

Επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται στους Αιγυπτίους η πρόσβαση στη Μονή Σινά και όσες κινήσεις έχουν γίνει από τους πραξικοπηματίες δεν είναι νόμιμες.

«Δεν επιτρέπεται από τους Αιγύπτιους η πρόσβαση στη Μονή. Νομίζω όμως ότι αυτό θα συν τω χρόνω θα εξομαλυνθεί. Ζούμε σε εποχές, σε χρόνια δίσεκτα, σε εποχές δύσκολες.

Αυτή τη στιγμή ο νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος Σινά εξονομάζεται από τους ανθρώπους που με την υπογραφή τους βρίσκονται στο μοναστήρι, γιατί ξέρουμε ότι ένας μοναχός για να παραμείνει να πάρει την ετήσια άδεια παραμονής στη Μονή, χρειάζεται την υπογραφή του Αρχιεπισκόπου Σινά, που για το αιγυπτιακό κράτος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά είναι η ίδια η Μονή, να μιλάνε για καταληψία στην επικράτειά τους, στην έδρα τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν στο μοναστήρι, είναι στο Μοναστήρι τα τελευταία 60 χρόνια. Ο παλαιότερος μοναχός της Μονής δεν υπερβαίνει τα 30. Οπότε ο παλαιότερος Αρχιεπίσκοπος έχει τα διπλά χρόνια από εκείνον στο Μοναστήρι.

Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα εμπνέει και ένα σεβασμό και μια απότιση φόρου τιμής στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου όλα αυτά τα χρόνια εκεί.

Οι μοναχοί με μια διαδικασία που οι ίδιοι επέλεξαν, οι ίδιοι καθόρισαν, οι ίδιοι όρισαν ότι ήταν ορθή, ενώ έχει πάρα πολλά τρωτά σημεία όσον αφορά τη νομιμότητά της τον έπαυσαν, όχι από αρχιερέα, διότι για να να παυθεί ένας αρχιερέας χρειάζεται Σύνοδος Αρχιερέων. Δεν μπορούν οι μοναχοί να παύσουν αρχιερέα. Θεωρούν λοιπόν ότι τον έπαυσαν από ηγούμενο. Ο καθένας ζει με το όνειρο του».

Επιλέγουν τη στιγμή που ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο στην Ελλάδα

Ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος στάθηκε και στη χρονική συγκυρία που επιλέχθηκε να γίνει η ένταση. «Είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, το οποίο αξίζει την προσοχή όλων μας. Οι μοναχοί διατείνονται ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, υπάρχει μία ανωμαλία. Καταγγέλλουν το μοναστήρι και όλα αυτά και τη διοίκηση του Αρχιεπισκόπου. Ενώ αυτό το θέμα το ονομάζουν σχεδόν χρονίζον, επιλέγουν τη στιγμή που ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο στην Ελλάδα για να αποκτήσει νομική προσωπικότητα η Μονή στην Ελλάδα, γίνεται ένας διάλογος.

Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι ότι η υπόθεση αυτή γίνεται την ώρα που η Μονή αποκτά νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα, όχι το ίδιο το Μοναστήρι, άρα η παρουσία του στην Ελλάδα αποκτά νομική προσωπικότητα.

Το δεύτερο λοιπόν, κρίσιμο του χρόνου, του τάιμινγκ, είναι το γεγονός ότι γίνονται διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο ώστε να αντιμετωπιστεί η δικαστική απόφαση που βγήκε, η οποία ήταν επαχθέστατη για τη Μονή. Της στερούσε όλη της την περιουσία.

Και ενώ γίνονται αυτά, ξαφνικά ξεσπάει όλο αυτό το οποίο γίνεται εμπόδιο και στο πρώτο κομμάτι που ευτυχώς δεν τελεσφόρησε τελικά όσον αφορά τον ελληνικό νόμο, αλλά και στο διάλογο με τους Αιγύπτιους, δηλαδή οι Αιγύπτιοι από την άλλη πλευρά, που κουβεντιάζουμε μαζί τους για την απάλυνση των συνεπειών του νόμου, τι θα σκεφτούν.

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος πριν δύο μέρες οδηγήθηκε στην απόφαση να κατέβει μόνος του, όσον αφορά δηλαδή τους άμεσους συνεργάτες του, στο Μοναστήρι και να πάρει τα πράγματα ο ίδιος στα χέρια του, εγώ ομολογώ ότι έχω τα μισά του χρόνια και και θορυβήθηκαν και ήμουν αρνητικός.

Αλλά ήταν η αποφασιστικότητά του μεγάλη, διότι οι πραξικοπηματίες είχαν μία διγλωσσία. Δηλαδή, ενώ στην επιστολή την ευχαριστήριο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την προσφορά του στην υπόθεση αυτή και τη στήριξή τους σε αυτούς, στο τέλος λένε θα περιμένουμε τη συνέλευση που θα γίνει.

Έστειλαν πρόσκληση για συνέλευση προχθές το βράδυ, δηλαδή την ημέρα που ο Αρχιεπίσκοπος μπήκε και ο Αρχιεπίσκοπος για να αποτρέψει τετελεσμένα που θα ήταν χειρότερα από αυτά τα οποία έγιναν μέχρι τώρα, προέβη σε αυτή την πράξη, δηλαδή πήγε στο σπίτι του».

«Ο μόνος Αιγύπτιος υπήκοος με Προεδρικό διάταγμα είναι ο Αρχιεπίσκοπος»

Αναφορικά με την επικοινωνία της Μονής με πολλά στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, για την επιστροφή της στην κανονικότητα, είπε πως: «Όχι μόνο στην κανονικότητα, γιατί η κανονικότητα είναι το πώς πρέπει των θείων και ιερών Κανόνων και στη νομιμότητα.

Γιατί αυτή τη στιγμή ο μόνος Αιγύπτιος υπήκοος με Προεδρικό διάταγμα είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Και εμένα παραμένει η απορία μου τι πράττει η κυβέρνηση, το κράτος της Αιγύπτου ως προς αυτό.

Η λέξη πραξικοπηματίες είναι τεχνικός όρος, ο οποίος δίνει στον απλό ακροατή αυτή τη στιγμή θεατή μας να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο εκκλησιαστικός όρος φατρία και παρασυναγωγή είναι αυτό που χαρακτηρίζει ακριβώς την υπόθεση αυτή.

Θέλω να πω λοιπόν ότι για φατρία και παρασυναγωγή εγκλήθηκαν από τον Σεβασμιότατο οι Πατέρες αυτοί, αλλά απαξίωσαν και να απαντήσουν, που σημαίνει ότι αυτό είναι έμμεση αποδοχή, ότι έχουν συστήσει φατρία και παρασυναγωγή ένα πράγμα το οποίο τιμωρείται από τους θείους και ιερούς Κανόνες».