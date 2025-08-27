Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου» δηλώνει ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Δραματικές εξελίξεις

Δραματική είναι η κατάσταση στη Μονή Σινά με τους πραξικοπηματίες που εκδιώχθηκαν να απειλούν τη ζωή του αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, που βρίσκεται μέσα στη Μονή Σινά, έχει ζητήσει την παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για την απομάκρυνσή τους.

Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, σε δήλωσή του μετά τα γεγονότα στη Μονή Αγίας Αικατερίνης, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του. «Κινδυνεύει η ζωή μου. Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Οpen. Κάνει μάλιστα λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να αμφισβητηθεί η θέση του.

Από την άλλη πλευρά οι μοναχοί που διαφωνούν με τον Αρχιεπίσκοπο κάνουν λόγο για βίαιη εκδίωξή τους από τη Μονή. Ο ιερομόναχος π. Συμεών, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι ο Δαμιανός μπήκε το βράδυ στη Μονή με «δεκάδα μπράβων», και όπως καταγγέλλει φέρονται να έσπασαν πόρτες κελιών και να πέταξαν του μοναχούς εκτός του κτιρίου.

«Είμαστε άυπνοι. Μείναμε 12 μοναχοί έξω από το μοναστήρι. Η αστυνομία ήταν παρούσα, ζητήσαμε να μπούμε ξανά μέσα αλλά δεν μας επετράπη. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου», ήταν τα λόγια του π.Συμεών, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη απόφαση παύσης του Δαμιανού και σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αποσταλεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το Open έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη έξω από τη Μονή Σινά το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου.

Στις δραματικές εξελίξεις αναφέρθηκε και ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Σινά στην Ελλάδα, επιχειρώντας να αντικρούσει τις καταγγελίες.

Όπως είπε, ο Αρχιεπίσκοπος είχε λάβει πρόσκληση για μια «παράνομη συνέλευση» μοναχών που, κατά τον ίδιο, σχεδίαζαν αλλαγή κανονισμών και εκλογή νέου επικεφαλής.

«Είναι αυτονόητο να έχει ανθρώπους για την προστασία του. Οπλοφορούσαν; Βιαιοπράγησαν; Δεν ήμουν εκεί να δω να σπάνε πόρτες, αλλά δεν το νομίζω ότι θα έφταναν ως εκεί. Οι μοναχοί όταν είδαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα βγήκαν έξω», είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος γύρισε στη θέση του.

Εξήγησε μάλιστα ότι ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δεν μπορεί να καθαιρεθεί από μοναχούς. «Τον Επίσκοπο τον καθαιρούν 12 Επίσκοποι, όχι μοναχοί», σημείωσε.