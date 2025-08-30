Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς «στασιαστές» – Παραμένει αποκλεισμένος

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Μονή Σινά στην Αίγυπτο με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να διαγράφει τους «στασιαστές» μοναχους το Σάββατο 30.08.2025.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός προχώρησε στη διαγραφή από το μοναχολόγιο των 11 μοναχών που κινήθηκαν εναντίον του στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά στην Αίγυπτο.

Η πράξη αυτή ήρθε σε συνέχεια των μέτρων που έχουν επιβληθεί κατά των μοναχών που κινήθηκαν εναντίον του Αρχιεπισκόπου, με αποκορύφωμα την ένταση που κορυφώθηκε την περασμένη Τετάρτη 27.08.2025.

Παρά τη διαγραφή τους, οι 11 μοναχοί συνεχίζουν να βρίσκονται μαζί με άλλα άτομα, έξω από τη Μονή και να κρατούν τα φάρμακα και τα άλλα αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου, τα οποία έφερε στην Μονή, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο.

Η κρίση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά ξεκίνησε όταν μία μερίδα μοναχών, απαιτούσαν την καθαίρεσή του.

Μάλιστα, υποστήριξε πώς του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν «οι πραξικοπηματίες μοναχοί, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία» του στη Μονή.

Οι 11 διαγραμμένοι μοναχοί παραμένουν σε ξενώνα της Μονής που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία προσκυνητών, λίγα μέτρα έξω από το μοναστήρι και συνεχίζουν να αμφισβητούν ανοιχτά την ηγουμενία του Αρχιεπισκόπου, παρόλα αυτά, αρνούνται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν τον προπηλάκισαν ποτέ.

Η αναταραχή στη Μονή φαίνεται να συνδέεται με την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για την επίλυση του θεσμικού κενού που έχει προκαλέσει παλαιότερη απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου. Κρίσιμο ρόλο φαίνεται να παίζει η σημερινή ψήφιση στη Βουλή διάταξης που αναγνωρίζει νομική προσωπικότητα στο Μετόχι της Μονής στην Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για διπλωματική συμφωνία.