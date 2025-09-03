Κόσμος

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί σε εξηγήσεις τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Όλη η ανακοίνωση του Πατριαρχείου
Ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός
Ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός / EUROKINISSI

Το πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να «ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα», στην Ιερά Μονή Σινά.

Επίσης, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, μετά τα γεγονότα στη Μονή Σινά, καλεί τον Δαμιανό να «επανέλθη εις τα Ιεροσόλυμα, ως Επίσκοπος της 24ης Επισκοπικής Έδρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κατά το αρχαίον Τακτικόν, ίνα παράσχη περαιτέρω εξηγήσεις περί των συμβαινόντων».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

«Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, εντός του πλαισίου της κανονικής αυτού δικαιοδοσίας, αποδεχόμενον τα από μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους αιτήματα του Αρχιεπισκόπου Σινά και των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά, αλλά και εξ αιτίας των τρεχουσών συνθηκών υψίστης σημασίας, αίτινες σκανδαλίζουν το χριστεπώνυμον Σώμα της Εκκλησίας και προκαλούν πλείστα προβλήματα εις την εύρυθμον λειτουργίαν της Ιεράς Μονής, εντέλλεται τον Ιερώτατον Αρχιεπίσκοπον Σινά κ. Δαμιανόν να ανοίξη τας πύλας της Ιεράς Μονής και να αναλάβη πάσαν αναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ώστε να απομακρυνθώσιν αμέσως και με κόσμιον τρόπον όσα φυσικά πρόσωπα δεν ανήκουσιν εις την Σιναιτικήν Αδελφότητα.

Επιπροσθέτως, ο Ιερώτατος καλείται να επανέλθη εις τα Ιεροσόλυμα, ως Επίσκοπος της 24ης Επισκοπικής Έδρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κατά το αρχαίον Τακτικόν, ίνα παράσχη περαιτέρω εξηγήσεις περί των συμβαινόντων.Η δε Σιναιτική Αδελφότης καλείται να διατηρήση ψυχραιμίαν, να εισέλθη εις την Ιεράν Μονήν και να μεριμήση διά την ομαλήν λειτουργίαν αυτής, εν όψει των προσεχών εξελίξεων».

