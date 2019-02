Μόνο επί Τραμπ! Έκκληση στην Κου Κλουξ Κλαν να λιντσάρει Δημοκρατικούς

Έτσι λοιπόν, ο διευθυντής και εκδότης μιας τοπικής εφημερίδας της Αλαμπάμα έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου γνώμης στο οποίο ζητάει από την Κου Κλουξ Κλαν να λιντσάρει τους Δημοκρατικούς και να «καθαρίσει» την Ουάσιγκτον.

«Έχει έρθει η ώρα η Κου Κλουξ Κλαν να βγει ξανά από τη νύκτα», ήταν ο τίτλος του άρθρου που έγραψε ο Γκούντλοου Σάτον την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στην εβδομαδιαία εφημερίδα Democrat-Reporter που εκδίδεται στην πόλη Λίντεν. Σύμφωνα με τον Σάτον, «οι Δημοκράτες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και οι Δημοκρατικοί συνωμοτούν για να αυξήσουν τη φορολογία στην Αλαμπάμα (…) Αυτή η σοσιαλιστική – κομμουνιστική ιδεολογία φαίνεται καλή στους αδαείς, τους ανεκπαίδευτους και τους ανόητους».

Γι’ αυτό τον λόγο η Κου Κλουξ Κλαν, τονίζει ο Σάτον, θα πρέπει να κρεμάσει τους πολιτικούς αυτούς και να κάνει επιδρομή στα σπίτια τους στην Ουάσινγκτον.

Η Κου Κλουξ Κλαν είναι η πιο παλιά ακροδεξιά οργάνωση των ΗΠΑ που πιστεύει στην ανωτερότητα της λευκής φυλής και ιδρύθηκε λίγο μετά τον εμφύλιο στη χώρα. Η οργάνωση ευθύνεται για πολλά λιντσαρίσματα, βιασμούς και βίαιες επιθέσεις εναντίον Αφροαμερικανών. Το άρθρο του Σάτον προσέλκυσε την προσοχή αφού φοιτητές του πανεπιστημίου Όμπερν της Αλαμπάμπα ανήρτησαν στο Twitter φωτογραφίες του. Ο 79χρονος Σάτον επιβεβαίωσε τη Δευτέρα μιλώντας στην εβδομαδιαία εφημερίδα Montgomery Advertiser ότι έγραψε το άρθρο.

«Αν μπορούσαμε να πείσουμε την Κλαν να πάει εκεί και να καθαρίσει την Ουάσινγκτον, θα είμαστε καλύτερα», επανέλαβε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα. «Θα βγάλουμε τα σκοινιά, θα τα περάσουμε από ένα μεγάλο κλαδί και θα τους κρεμάσουμε όλους», επέμεινε. «Δεν ζητώ το λιντσάρισμα των Αμερικανών. Μιλάμε για σοσιαλιστές- κομμουνιστές», πρόσθεσε.

Ο Σάτον δήλωσε μάλιστα στην Montgomery Advertiser πως δεν πιστεύει ότι η Κου Κλουξ Κλαν είναι μια βίαιη οργάνωση. «Σκότωσαν μόνο λίγους ανθρώπους. Η Κλαν δεν είναι βίαιη παρά μόνο όταν χρειάζεται».

