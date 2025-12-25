Μόσχα: Χαροπαλεύει 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο που του σέρβιρε γνωστός σεφ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος στη Μόσχα της Ρωσίας, ο οποίος ήπιε ένα κοκτέιλ υγρού αζώτου που του σέρβιρε ένας διάσημος σεφ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής μίας εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το περιστατικό συνέβη στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov «Game of Tables» στη Μόσχα, όπου οι καλεσμένοι διασκέδαζαν με μία εντυπωσιακή επίδειξη με υγρό άζωτο και κοκτέιλ από τον διάσημο σεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, ο συγκεκριμένος σεφ ετοίμασε εντυπωσιακά κοκτέιλ χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο, μία ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη των συστατικών. Ωστόσο, αυτή η ουσία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί εντελώς.

Οι καλεσμένοι στο δείπνο φαίνεται ότι δεν γνώριζαν τους κινδύνους και ο σεφ τους έδινε πιούν αμέσως το κοκτέιλ.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο 38χρονος Σεργκέι φαίνεται να πίνει το κοκτέιλ με υγρό άζωτο και αμέσως μετά κρατάει το στομάχι του από τον πόνο και στη συνέχεια λιποθυμάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

WARNING: This post contains descriptions of a severe medical emergency and internal injuries



A corporate Christmas party in Moscow turned into a nightmare after a 38-year-old guest, identified as Sergey, was left fighting for his life when his stomach was “torn apart” by a… pic.twitter.com/cuqrJP5J0y — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 25, 2025

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία επέκταση του αερίου μέσα στο σώμα του, προκαλώντας ρήξη στομάχου.

Εκείνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου οι χειρουργοί έκαναν επείγουσα επέμβαση για να σώσουν το στομάχι του.

Ο Σεργκέι έχει τις αισθήσεις του και αναρρώνει, αλλά η κατάστασή του εξακολουθεί να κρίνεται σοβαρή.