Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Ενωμένοι νικήσαμε τον εχθρό», λέει στο πρώτο ηχητικό μήνυμα εν μέσω φημών για την υγεία του

Το Ιράν φαίνεται να είναι αποφασισμένο να αποδείξει ότι οι φήμες για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και την υγεία του, είναι απλά φήμες.

Με ένα νέο ηχητικό μήνυμά του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ανέφερε ότι ο εχθρός έχει νικηθεί. σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες ο αγιατολάχ, είναι τραυματίας ενώ υπάρχει ένα μυστήριο ακόμη και με το αν βρίσκεται στη ζωή.

«Αυτή τη στιγμή, χάρη στην ενότητα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους συμπολίτες μας, παρά τις διαφορές μας, θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτισμικές, ο εχθρός έχει νικηθεί», αναφέρει στο μήνυμά του.

Iran’s Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, has released an audio message for the Persian New Year, where he said that the country’s unity had defeated the enemy.



Khamenei’s message comes amid rumours over his health following US-Israeli strikes. pic.twitter.com/EI92MUeAHG — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 20, 2026

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν δώσει στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά, χωρίς να προσδιοριστεί χρονικά το πότε έχει τραβηχτεί το βίντεο.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έστειλε ένα νέο μήνυμα με αφορμή την ιρανική Πρωτοχρονιά που εορτάζεται σήμερα, στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν επιτέθηκε στην Τουρκία και το Ομάν και αυτό είναι ψέμα του Ισραήλ, ενώ είπε ακόμη ότι Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ πίστευαν πως μετά από μία ή δύο ημέρες επιθέσεων, ο ιρανικός λαός θα ανέτρεπε την κυβέρνηση, αλλά αυτό ήταν ένα «σοβαρό λάθος».